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رفاهيّة - فنون
عرض افتراضي خاص لفيلم صوفيا لورين في باري الذي تم تصويره فيه
    Sophia Loren, vita da favola e 70 anni di carriera/speciale

    أنسامد - 11 نوفمبر/ تشرين الثاني - شارك عمدة مدينة باري، أنطونيو دياكرو، خلال الليلة الماضية في عرض خاص وافتراضي للفيلم الجديد للمثلة الإيطالية صوفيا لورين والممثل بابك كريمي،الحياة المقبلة)، من إخراج أدواردو بونتي، والذي تم تصويره في مدينة باري.

    وكان مفترضا أن يتم توزيع الفيلم، الذي تم انتاجه لصالح منصة "نتفليكس"، في جميع دور السينما من أجل عرضه خلال هذه الأيام، غير أن القيود الأخيرة المفروضة ضد وباء كورونا، تسببت في إغلاق دور السينما.

    ومن المفترض أن يبدأ عرض الفيلم على منصة نتفليكس اعتبارا من 13 نوفمبر الجاري.

    وأوضح عمدة المدينة: " أنه لشرف عظيم أن تعير مدينة باري، شوارعها وألوانها ومشاهدها لعبرقية صوفيا لورين، وإخراج أبنها (أدواردو بونتي)، في فيلم يظهر مذهلا".

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