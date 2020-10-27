باربي تتغلب على كورونا وارتفاع مبيعاتها بنسبة 29بالمائة

أنسامد - 27 أكتوبر/ تشرين الأول - استطاعت دمية باربي الشهيرة التغلب على وباء كورونا، بتحقيق رقما قياسيا في المبيعات، خلال العام الجاري، بارتفاع وصل إلى +29%.



وفي حوار مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Mattel المصنعة لباربي، ينون كريز أن دمية باربي، التي بدأ تصنيعها منذ 62 عاما، أصبح لها أهمية اكثر من أي وقت مضى، مع تزايد الإقبال عليها خلال الإغلاق الذي عاشه العالم للتصدي لوباء كورونا.



وتابع كريز بالقول أن الشركة حققت أرباحا تزيد عن 10% في المجمل بفضل الإقبال الكبير على دمية باربي، مشيرا إلى أن الشركة استجابت لهذا الإقبال الكبير على الدمية من خلال تقديم مجموعة جديدة أكثر شمولا وبألوان مختلفة وأحجام جديدة لهذه الدمية.



ولفت كريز إلى أن الوباء غير الصورة النمطية المتعلقة بالترفيه، حيث يحث الآباء أطفالهم على البحث عن طرق جديدة للترفيه بدلا من قضاء معظلم الوقت أمام التليفزيون أو الانترنت، في ظل الحجر الذي يجبر الجميع على البقاء في المنزل لأطول وقت ممكن، لذا كانت الدمية هي البديل الأفضل.



ولفت كريزز إلى أن عرض مجموعة جديدة من الدمية ساهم في إطلاق خط وظائف جديد في الشركة، موضحا أن الشركة أطلقت دمية باربي ترتدي لبس قاضية، متأثرة بروث بادرجينسبيرج، القاضية الليبرالية الشهيرة في المحكمة العليا، بعدما وجدت الشركة أن 33% من القضاة في الولايات المتحدة من النساء.



