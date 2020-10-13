إيطاليا:48 قطعة مجوهرات فريدة للممثلة مويرا أورفي في المزاد

أنسامد - 13 أكتوبر/ تشرين الأول - تنظم دار "أفيد" مزادا استثنائيا، مع عرض 48 قطعة فريدة من نوعها لملكة السيرك ومروضة الأفيال والممثلة، مويرا أورفاي التي غادرت عالمنا في عام 2015.



وبإمكان محبي هذه الممثلة التي شاركت في أكثر من 40 فيلما، الحصول على أحدى قطع المجوهرات الفريدة التي تزينت بها الممثلة عبر حياتها.



وتضم القطع المعروضة على وجه الخصوص، عقد الزمرد الذي اشترته من إيران، والمقدم بسعر مبدئي 15 ألف يورو.



وتستهدف الدار بهذه المجموعة من المجوهرات، نقل قصة روح امرأة فريدة ورائدة في مهنتها، وكان لديها شغف دائم بالجمال والذوق الراقي.



وتعد مويرا أورفاي، أيقونة استثنائية في التليفزيون والسينما الإيطالية، إذ اشتهرت بمكياجها الجميل وشعرها المربوط وأحمر الشفاه بلون الكرز.



ومع مرور خمس سنوات من وفاتها، يعرض دار أفيد، الرائدة في أرووبا وإيطاليا، جزءا من مجوهراتها، ضمن معرض منظم خصيصا تحت اسم "مجوهرات مويرا أورفاي"، من 8 حتى 28 أكتوبر، في القاعات التاريخية في بيازا مونتي دي بييتا في روما.



يوضح أندريساس كلاوس ودينيج، المدير العام لشركة "أفيد"، أن القطع المعروضة تضم مجوهرات نادرة وذات جودة عالية، مشيرا إلى أن هذه المجوهرات المعروضة للمزاد سيتم عرضها بين عشرات القطع الأخرى ضمن المعرض، ليصل عددها إلى 100 قطعة.



وأضاف ودينيج الذي اشترى هذه القطع خلال جولاته في إيطاليا والخارج: المجوهرات مليئة بعبق التاريخ وتحكي ألف حكاية، كما أن جميعها فريدة.



وأشار ودينيج: أردنا تكريم امرأة فريدة، أنا شخصيا القادم من فيينا، أعجبت بها على مدار الثلاثين عاما الماضية عبر الملصقات التي كانت منتشرة في جميع أنحاء مدينتي، موضحا أن المعرض هو أيضا فرصة لمحبي المجوهرات وإعادة اكتشاف بيازا مونتي دي بييتا.



