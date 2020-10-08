توم كروز يبدأ تصوير فيلم (مهمة مستحيلة 7) في روما

أنسامد - 8 أكتوبر/ تشرين الأول - بدأ النجم الأمريكي توم كروز تصوير المشاهد الخارجية لفيلمه الذي طال انتظاره (مهمة مستحيلة 7) في روما من إخراج كريستوفر ماكاري، والذي تأخر تصويره بسبب الإغلاق الذي فرضته حالة طوارئ فيروس (كورونا).



وقال رئيس مجلس مدينة روما في تصريح صحفي إن فيلم (مهمة مستحيلة 7) سيتم تصويره في أجزاء مختلفة من وسط روما التاريخي بما في ذلك فيا كامبتيللي وفيا ديلالا تريبونا ويا كورايدو ريتشي ومواقع الإمبراطورية الرومانية ثم سينتقل التصوير بعد ذلك إلى شوارع مختلفة في مركز العاصمة.



وأضاف أن العاصمة الإيطالية شهدت تصويرأفلاما أخري مثل (بوند، الشبح) وأن شركات الإنتاج العالمية تستمر في اختيار روما لتصورير أفلام الإثارة.



يشمل طاقم عمل توم كروز في الجزء السابع من فيلم "مهمة مسحيلة" وفينج رامز وهنري تشيرني وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلي أتويل ، وبوم كليمينتيف ، وشيا ويغام ، وإيساي موراليس ، وسيتم تصوير الفيلم أيضا في البندقية ودول أخرى بما في ذلك بولندا.



