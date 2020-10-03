نسخة عالية التقنية من ثمثال مايكل أنجلو تشارك في معرض دبي

أنسامد - 3 أكتوبر/ تشرين الأول - تم صنع نسخة عالية التقنية من تمثال ديفيد الشهير لمايكل أنجلو في الجناح الإيطالي في معرض دبي إكسبو العام المقبل.



قال المنظمون يوم الخميس إن التمثال الأسطوري للفتى المحارب الذي قتل جالوت سيُعرض في الحدث المرتقب بشدة في "المشروع الأكثر ابتكارا لإعادة إنتاج التكنولوجيا العالية"وأشارواإن العملية "تجمع بين الذاكرة التاريخية وهدية الابتكار".



سيتم افتتاح معرض دبي إكسبو في 1 أكتوبر 2021.



قال مفوض القسم الإيطالي للحدث ، باولو جليسنتي ، إن مشروع ديفيد للتكاثر سيكون "عملية كورالية ومتعددة التخصصات وشاملة".



وقالت سيسيلي هولبرج ، مديرة معرض أكاديميا في فلورنسا ، الذي يضم التمثال: "ديفيس رمز للجمال والكمال لن يمثل الفن الإيطالي فحسب ، بل سيحمل أيضًا رسالة إيجابية مهمة للنهضة والأمل والشجاعة".



سيشارك العلماء والفنيون والقيمون والحرفيون والمحاضرون الجامعيون والطلاب في المشروع خلال الأشهر المقبلة.



سيبدأ المشروع بالاكتساب الرقمي لبيانات التمثال ويكتمل من خلال الاستنساخ عالي التقنية باستخدام أحدث التقنيات.



