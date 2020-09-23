الخميس..إنطلاق "جائزة إيطاليا": 250 عمل فني من 38 دولة

أنسامد - 23 سبتمبر/أيلول - تنطلق غدا الخميس النسخة الـ 72 من "جائزة إيطاليا Prix Italia" التي ستضم العشرات من الأعمال الفنية المتنوعة بين الإذاعة والتليفزيون والأنترنت، قادمة من جميع بقاع العالم.



والجائزة السنوية التي تنظمها شبكة الراديو والتليفزيون "راي" الإيطالية منذ عام 1948 للترويج للإبداع والابتكار والجودة العالية، ستضم هذا العام 250 عمل فني لـ 65 ناشر، قادمة من 38 بلدة من الخمس قارات، ضمن 12 فئة.



النسخة الحالية التي يتم تنظيمها بين 24 و26 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية الإيطالية، تأتي تحت عنوان "الخدمة العامة والتحرير الافتراضي.. عودة نحو المستقبل"، إذ ستشهد حضور فعلي للمثلي كبار الناشرين العالمين في المتحف الوطني لفن القرن الواحد والعشرين في مدينة روما الإيطالية، وذلك من أجل تبادل الخبرات والرؤى في هذا القطاع.



يوضح رئيس "راي"، مارتشلو فوا: "لم يكن واضحا تماما حتى اليوم أننا سنكون هنا، إذ أردنا أن نكون حاضرين، على الأقل جزئيا في هذه النسخة، مع الاحترام الكامل لجميع الإجراءات الصحية، وذلك لتوجيه إشارة ثقة بعودة النشاط".



وتابع فوا بالقول إن راي مثل إيطاليا كانت الأولى التي كانت في الطليعة مثل إيطاليا التي وقفت أمام الإغلاق الذي شهده العالم الغربي، واليوم نحن نفعل نفس الشيء مع عودة النشاط.



