مبيعات أحمر الشفاة في انهيار بسبب الكمامات

أنسامد - 16 سبتمبر/أيلول - الكمامات الطبية المستخدمة لمنع العدوى بفيروس كورونا المستجد، تقتل سوق مستحضرات التجميل، إذ انخفضت مبيعات التجميل بأكثر من 17% منذ بداية العام.



غير أن مبيعات أحمر الشفاة هي التي شهدت أكبر أنهيار، مع التزام بعض الدول باستمرار ارتداء الكمامات الطبية كوسيلة للتصدي لفيروس كورونا.



ووفقا لإحصاءات معهد نيلسن، فإن مبيعات مستحضرات التجميل وصلت إلى 16،9% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، وظلت المبيعات مستقرة ولكنها انخفضت بنسبة 53،4% بين مارس ومايو، وعلى الرغم من رفع الإغلاق، سجلت المبيعات انخفاضا إضافيا في مايو بنسبة 6،3%.



ووفقا للمحللة ماتيلد ليون، على التليفزيون الفرنسي، فإن الأنهيار الأكبر كان لمبيعات أحمر الشفاة، الذي انخفضت بنسبة 75% خلال الإغلاق، وظلت متراجعة بنسبة 26،4% في الفترة التالية للإغلاق.



ولفتت ليون إلى أن الكمامات تمنع الكثير من السيدات من استخدام أحمر الشفاة، إذ يستحيل استخدامه دون تلطيخ الكمامات التي ترتديها السيدات.



غير أن الأزمة لها وجه أخر، فمع تغطية الجزء السفلي من الوجه، أصبح هناك اهتمام بالجزء الظاهر، وهو ما يفسر عودة مبيعات مكياج العيون بقوة، حيث سجلت زيادة بنسبة 0،2% بالمقارنة بالعام الماضي.



