14 فيلما اجنبيا يتنافس مع أربعة أفلام ايطالية في البندقية

أنسامد - 4 سبتمبر /أيلول - يتنافس 14 فيلما أجنبيا مع أربعة من إيطاليا على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي السنوي الـ 77 لهذا العام والذي ينطلق مساء الأربعاء ويستمر حتى 12 سبتمبر.



إنطلقت، يوم الأربعاء، الدورة السابعة والسبعون لمهرجان البندقية السينمائي، متحدية فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات صحية صارمة.



يتنافس على جائزة "الأسد الذهبي" في هذه الدورة 18 فيلما، فيما يؤمل أن ينسي المهرجان الجمهور على مدى عشرة أيام همّ الفيروس، ويعيد الأفلام إلى الشاشة الكبيرة، بعدما أدت تدابير الحجر إلى حصر مشاهدتها بمنصات البث التدفقي عبر الإنترنت.



وقال ألبرتو باربيرا مدير المهرجان الأقدم في العالم:"لم نكن نستطيع عدم إقامة المهرجان" مطمئنا إلى إتخاذ "كل الإجراءات الاحترازية "