الأمريكي مات ديلون ينضم للجنة تحكيم مهرجان البندقية

أنسامد - 27 أغسطس /آب - أعلن منظمون ، الثلاثاء ، أن الممثل الأمريكي مات ديلون انضم إلى لجنة تحكيم الدورة 77 لمهرجان البندقية السينمائي.



يحل ديلون محل المخرج الروماني كريستي بويو الذي لم يتمكن من حضور حدث 2-12 سبتمبر.



شكر مهرجان البندقية السينمائي بويو لقبوله التعيين عندما عُرض عليه ، وعلى الحساسية التي أظهرها في محاولته احترام التزامه ، حتى عندما ظهرت صعوبات غير متوقعة.



امتدت مسيرة مات ديلون السينمائية الناجحة لأكثر من ثلاثة عقود وعرضت مجموعته الواسعة من المواهب الدرامية والكوميدية. أظهر ديلون تنوعه من خلال أداء مذهل شارك في البطولة كشرطي عنصري في فيلم بول هاجيس الذي نال استحسان النقاد تحطم.



أكسبه هذا الدور ترشيحات لجائزة الأوسكار ، وجائزة جولدن جلوب ، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة ، وجائزة اختيار النقاد ، وجائزة BAFTA وفاز بجائزة الروح المستقلة. بالإضافة إلى ذلك ، حصل الفيلم على جائزة نقابة ممثلي الشاشة وجائزة اختيار النقاد لأفضل فرقة