إيطاليا:متحف سينوبي في بيزايعرض اعمال ميتوراج

أنسامد- 11 أغسطس/آب- يعرض متحف سينوبي في بيزا الإيطالية ثلاث أعمال من البرونز للفنان البولندي إيجور ميتوراج، حتى يوم 11 يناير من العام المقبل.



وظل المتحف مغلقا على مدار بضعة أشهر من أجل أعمال صيانة، قبل أن يفتح أبوابه أمام الجمهور المحبين لفن النحت.



ويسمح هذا العرض بعودة أعمال هذا الفنان الشهير في متاحف ساحة بيازا دي ميراكولي في بيزا، لأول مرة منذ عام 2014 الذي شهد تنظيم المعرض الكبير باسم "الملائكة" بينما كان إيجور ميتوراج لا يزال على قيد الحياة.



ومن المقرر أن يتم تنصيب تمثال "الملاك الساقط" أسفل برج بيزا المائل.



وأعرب رئيس أوبرا ديلا بيرمازيلا في بيزا، بيرفرانشسكو باتشيني، عن تأييده الشديد لهذه المبادرة التي ستعطي فرصة للترويج لمتحف سينوبي، ومزيد من الجذب السياحي لبيزا.



وستتضمن الاعمال المعروضة في متحف سينوبي، ثلاث لوحات برونزية تمثل نفس الموضوع الذي طوره النحات البولندي لبوابات سانتا ماريا ديلي أنجيلي دي روما، إذ تصور أحدى اللوحات المسيح وهو يحمل صليبا محفورا في الجسد، بينما تصور اللوحتان الباقيتان مشهد البشارة مع مادونا الشابة برأسها المحني أمام ملاك الرب الذي ينشر جناحيه.



