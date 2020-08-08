إعادة إنشاء وجه فنان النهضة رافائيل في صورة ثلاثية الأبعاد

أنسامد - 8 أغسطس /آب - أعاد علماء من جامعة تور فيرغاتا في روما رسم وجه فنان عصر النهضة رافائيل ثلاثي الأبعاد ويقولون إن النتيجة تثبت أن بقايا الإنسان في قبره في البانثيون تنتمي إلى سيد عصر النهضة.



تم إنشاء إعادة البناء ثلاثية الأبعاد باستخدام قالب من الجمجمة تم صنعه عندما تم استخراج الرفات في عام 1833.



ثم قارن الخبراء إعادة الإعمار بالصور الذاتية للفنان وخلصوا إلى أنها متطابقة.



قالت أولجا ريكاردز ، الأستاذة في جامعة تور فيرغاتا ، والتي تعد واحدة من أفضل الخبراء في العالم في الأنثروبولوجيا الجزيئية: "يقدم هذا البحث ، لأول مرة ، دليلًا ملموسا على أن الهيكل العظمي المستخرج من البانثيون في عام 1833 يعود إلى رافائيل".



تحتفل إيطاليا حاليا بمرور 500 عام على وفاة العبقري من أوربينو.



تشمل الاحتفالات معرضا غير مسبوق لرافائيل في روما سكوديري ديل كويرينال.



إنه أكبر معرض فردي على الإطلاق عن سيد عصر النهضة ، ويضم أكثر من 200 عمل.



توفي رافائيل في 6 أبريل 1520 عن عمر يناهز 37 عاما