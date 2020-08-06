إيطاليا: 20 مليون يورو للمعارض الفنية التي تم إلغاؤها

وأنسامد - 6 أغسطس /آب - وقع وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانششيني ، يوم الثلاثاء ، مرسوما بقيمة 20 مليون يورو للمعارض الفنية التي تم إلغاؤها أو تأجيلها بسبب أزمة الصحة العامة كوفيد-19 ستأتي الأموال من صندوق طوارئ للمؤسسات والشركات الثقافية بالإضافة إلى الـ150 مليون يورو المصرح بها بالفعل لدعم المتاحف الحكومية والخاصة ، هناك الآن 20 مليون يورو إضافية للتعويض عن الخسائر التي تكبدها منظمو المعرض. من خلال هذا المرسوم ، تستمر الجهود لدعم قطاعات من عالم الفن التي لا تزال تمر بفترة صعبة حتى في هذه المرحلة من إعادة التشغيل ''.



