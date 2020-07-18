فيلم وثائقي عن حياه قائد روما فرانشيسكو توتي في مهرجان روما

أنسامد - 18 يوليو / تموز - كشف المدير الفني أنطونيو موندا يوم امس الجمعة أنه سيتم عرض فيلم وثائقي عن حياه قائد روما السابق والمهاجم الإيطالي فرانشيسكو توتي في مهرجان روما السينمائي هذا العام .



يحمل الفيلم عنوان "إسمى فرانشيسكو توتي" من إخراج المخرج الشهير أليكس أنفاسيلي ومأخوذ عن كتاب كتبه توتي مع الصحفي باولو كوندو بعنوان "وان كابتين" .



يعبد مشجعو روما المهاجم السابق لإيطاليا والفائز بكأس العالم 2006 ، وهو روماني ولد وترعرع ، بعد أن لعب في النادي الذي دعمه عندما كان طفلا.



انضم إلى قسم شباب روما عندما كان في الثانية عشرة من عمره وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في عام 2001 ، بالإضافة إلى كأسين إيطالياالسوبر ، كما أنه يعتبر أفضل هداف والأكثر تتويجا في تاريخ النادي .



