لامبورجيني تطلق مبادرة تصوير للاحتفاء بجمال إيطاليا

أنسامد- 14 يوليو- تموز- أطلقت مجموعة السيارات "لامبورجيني" مبادرة تصوير تحت عنوان "مع إيطاليا ومن أجل إيطاليا- 21 مشهد من أجل أنطلاقة جديدة".



والمبادرة هي مشروع تصويري يهدف للاحتفاء بجمال إيطاليا، وتحفيز مكانتها التنافسية من خلال صور في 20 منطقة حول البلاد من أجل دفع وتحفيز البلاد بعد أزمة وباء كورونا المستجد.



وجمع مركز كازا دي سانت اغاتا ، في بولونيا 20 مصور من أفضل المواهب التصويرية في إيطاليا، من أجل التقاط التفرد والتميز لـ 20 منطقة إيطاليا، مع 20 سيارة لامبورجيني.



وسيرافق المصورين الذين تم اختيارهم، المصورة الشهيرة، لاتيزيا باتاليا، التي ستقدم صور خاصة عن مدينتها باليرمو.



وبداية من شهر سبتمبر المقبل، ستقدم لامبورجيني قصصا وصورا لأماكن إيطالية من الشمال والجنوب في 21 مشهدا، من أجل عرض التراث المتفرد لإيطالي، الذي يصبغه الفن والتاريخ والجمال الطبيعي والمعماري، إضافة إلى المواهب والإلهام والبحث الجمالي.



وأسندت الإدارة الفنية لهذه المبادرة إلى ستيفانو جينداني الذي أشرف على عملية اختيار مع لا كازا ديل تورو، من أجل تكوين فريق من مصوري الموضة، وتصوير الشوارع والتصميمات.



