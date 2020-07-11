مهرجان البندقية السينمائي:عدد اقل من الأفلام وتباعد إجتماعي

أنسامد - 11 يوليو / تموز - قال منظمو مهرجان البندقية السينمائي
هذا العام ، إنه سيكون هناك عدد أقل من الأفلام ، وسيتم إحترام
التباعد لاجتماعي في مهرجان البندقية السينمائي هذا العام، أن
العدد الإجمالي للأفلام في القسم الرسمي سيتم تخفيضه ".
وقال المدير الفني ألبرتو باربيرا لوكالة الأنباء الإيطالية أن
المهرجان ، وهو الأقدم في العالم ، "لن يكون أصليا أو متمركزا على
منطقة اليورو إنه سيكون "مهرجانا دوليا بالكامل وإن السينما
الأمريكية والصينية والهندية ستكون ممثلة إلى حد ما".
وبالنسبة لهوليوود ، قال إنه "لن يكون هناك نجاح كبير ، إما
لأنهم غير مستعدين أو لأنه تم تأجيلهم ، أيضا يؤخد في الاعتبار
تاريخ إنعقاد حفل الأوسكار الجديد لاحقا".