مهرجان البندقية السينمائي:عدد اقل من الأفلام وتباعد إجتماعي

أنسامد - 11 يوليو / تموز - قال منظمو مهرجان البندقية السينمائي هذا العام ، إنه سيكون هناك عدد أقل من الأفلام ، وسيتم إحترام التباعد لاجتماعي في مهرجان البندقية السينمائي هذا العام، أن العدد الإجمالي للأفلام في القسم الرسمي سيتم تخفيضه ".



وقال المدير الفني ألبرتو باربيرا لوكالة الأنباء الإيطالية أن المهرجان ، وهو الأقدم في العالم ، "لن يكون أصليا أو متمركزا على منطقة اليورو إنه سيكون "مهرجانا دوليا بالكامل وإن السينما الأمريكية والصينية والهندية ستكون ممثلة إلى حد ما".



وبالنسبة لهوليوود ، قال إنه "لن يكون هناك نجاح كبير ، إما لأنهم غير مستعدين أو لأنه تم تأجيلهم ، أيضا يؤخد في الاعتبار تاريخ إنعقاد حفل الأوسكار الجديد لاحقا".



