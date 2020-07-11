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رفاهيّة - فنون
مهرجان البندقية السينمائي:عدد اقل من الأفلام وتباعد إجتماعي
    أنسامد - 11 يوليو / تموز - قال منظمو مهرجان البندقية السينمائي هذا العام ، إنه سيكون هناك عدد أقل من الأفلام ، وسيتم إحترام التباعد لاجتماعي في مهرجان البندقية السينمائي هذا العام، أن العدد الإجمالي للأفلام في القسم الرسمي سيتم تخفيضه ".

    وقال المدير الفني ألبرتو باربيرا لوكالة الأنباء الإيطالية أن المهرجان ، وهو الأقدم في العالم ، "لن يكون أصليا أو متمركزا على منطقة اليورو إنه سيكون "مهرجانا دوليا بالكامل وإن السينما الأمريكية والصينية والهندية ستكون ممثلة إلى حد ما".

    وبالنسبة لهوليوود ، قال إنه "لن يكون هناك نجاح كبير ، إما لأنهم غير مستعدين أو لأنه تم تأجيلهم ، أيضا يؤخد في الاعتبار تاريخ إنعقاد حفل الأوسكار الجديد لاحقا".

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