عد أزمة كورونا..بيوت الازياء تعلن عن مواعيد عروضها

أنسامد- 10 يوليو- تموز- بعد الصدمة التي سببها وباء كورونا على الصعيد العالمي، بدأت ماركات الموضة ومصممي الأزياء حول العالم، بالإعلان عن مواعيد وطرق استئناف عروض الازياء للفترة المقبلة.



وشكل وباء كورونا ضربة موجعة لبرامج بعض الماركات العالمية فيما يتعلق بعروض الأزياء التي كانت مقررة خلال العام الجاري. ففي الوقت الذي أعلنت شانيل الفرنسية أنها لن تتخلى عن الستة عروض خلال العام الجاري، كما نشرت في 8 يوليو الجاري فيديو يظهر مجموعتها الجديدة التي حملت اسم "Cruise".



وأوضح رئيس مجموعة شانيل، برونو بافلوفسكي أنه من المهم إجراء عروض الازياء، مشيرا إلى أن الشركة تعيد النظر في عدد عروض الازياء التي ستجريها بين أثنين أو ستة، بحسب الأطروحة التي تعمل عليها المجموعة.



إلا أن مجموعة جورجيو أرماني أعلنت صعوبة تنظيم عروض أزياء في وجود الجمهور، الأمر الذي دفعها لتقديم مجموعتها في ميلان، ضمن معرض مغلق.



جورجيو أرماني قررت أيضا تأجيل عرض أزياء عبر رحلة بحرية في دبي إلى شهر نوفمبر المقبل.



مجموعة جوتشي قررت أيضا تخفيض عروض أزيائها والاكتفاء سنويا بعرضين فقط، في ظل التغيرات التي طرأت على القطاع عقب وباء كورونا.



أما شركة فالنتينو للموضة فقد أعلنت أنها ستجري عروض أزياء بحضور جمهوري منخفض بالإضافة إلى عروض رقمية على الانترنت بين مدينتي باريس وروما، ابتداءا من سبتمبر المقبل والتي ستقدم خلالها مجموعتها لعام 2021.



أما مجموعة بيتي ايماجين Pitti Immagine، قررت تأجيل عروض الأزياء الحقيقية للرجال والأطفال إلى يناير المقبل.



بالتوازي، أعلنت مدن ميلان وباريس ولندن إطلاق أسابيع الموضة على الانترنت، والذي سيمكن للعديد من الماركات العاملة في القطاع، على عرض أزيائها الجديدة من خلالها.



