سينما: " بيكولو أمريكا" تعيد النجوم الدوليين إلى إيطاليا

أنسامد - 4 يوليو / تموز - تعيد جمعية السينما "بيكولو أمريكا" ​ النجوم الدوليين إلى إيطاليا من خلال برنامج 2020 الخاص بعروض الأفلام الصيفية المجانية في ساحات روما.



وبالفعل ، فإن البرنامج الجديد ، الذي تم تقديمه يوم الخميس بعد المشاكل التي تسببت بها حالة طوارئ الفيروسات التاجية ، يضم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار باول بوليكوفسكي ، ومدير التاريخ الأمريكي العاشر توني كاي ، والمخرجين الألمان جان أولي جيرستر ودينيس جانسل ، والممثلين أودري توتو وماثيو كاسوفيتز ، الذين سيقدمون الفيلم الذي يتألقون فيه معًا - أميلي.



