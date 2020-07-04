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رفاهيّة - فنون
سينما: " بيكولو أمريكا" تعيد النجوم الدوليين إلى إيطاليا
    أنسامد - 4 يوليو / تموز - تعيد جمعية السينما "بيكولو أمريكا" ​ النجوم الدوليين إلى إيطاليا من خلال برنامج 2020 الخاص بعروض الأفلام الصيفية المجانية في ساحات روما.

    وبالفعل ، فإن البرنامج الجديد ، الذي تم تقديمه يوم الخميس بعد المشاكل التي تسببت بها حالة طوارئ الفيروسات التاجية ، يضم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار باول بوليكوفسكي ، ومدير التاريخ الأمريكي العاشر توني كاي ، والمخرجين الألمان جان أولي جيرستر ودينيس جانسل ، والممثلين أودري توتو وماثيو كاسوفيتز ، الذين سيقدمون الفيلم الذي يتألقون فيه معًا - أميلي.

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