سينما: " بيكولو أمريكا" تعيد النجوم الدوليين إلى إيطاليا

أنسامد - 4 يوليو / تموز - تعيد جمعية السينما "بيكولو أمريكا"
النجوم الدوليين إلى إيطاليا من خلال برنامج 2020 الخاص بعروض
الأفلام الصيفية المجانية في ساحات روما.
وبالفعل ، فإن البرنامج الجديد ، الذي تم تقديمه يوم الخميس
بعد المشاكل التي تسببت بها حالة طوارئ الفيروسات التاجية ، يضم
المخرج الحائز على جائزة الأوسكار باول بوليكوفسكي ، ومدير التاريخ
الأمريكي العاشر توني كاي ، والمخرجين الألمان جان أولي جيرستر
ودينيس جانسل ، والممثلين أودري توتو وماثيو كاسوفيتز ، الذين
سيقدمون الفيلم الذي يتألقون فيه معًا - أميلي.