دراسة للوحة ميدوزا 6 يوليو بفندق ايليا

انسامد - 30 يونيو - حزيران - لوحة ميدوزا التي رسمها كارفاجيو ستكون محورا لدراسة متعددة الجوانب سيتم تقديمها لوزارة التراث الثقافي و المجلس القومي الصقلي للتراث التقافي و ستناقش يوم 6 يوليو في تمام العاشرة صباحا في فندق ايليا بمدينة ميسين.



وقد تم رسم اللوحة حوالي عام 1597 و هي معروضة في جاليري اوفيزي بفلورنسا وهي علي صلة وثيقة باسطورة الجورجون و تعكس جوانبه الاكثر عتمة .



و في اطار الدراسة يقوم جيوفاني تاورمينا بدراسة تفصيلية لكافة المراجع التي تربط بين الجورجون و صقلية التي تعتبر في قلب الاسطورة.



يشير الي ان ثلاثية الجورجون يمكن ان تكون علي علاقة بالبراكين الثلاثة اتنا وسترومبولي وفولكانو والتي كان الصقليون القدماء يحتفلون بها حيث يعتقدون انها من الظواهر الالهية والتي تعكس القدرة الالهية .



