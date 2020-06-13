مطربة الروك الإيطالية نانيني تطلب من بول مكارتني إعادة تنظيم

انسامد - 13 يونيو - حزيران - قالت مطربة الروك الإيطالية جيانا نانيني يوم الخميس إن مؤسس ومطرب فريق البيتلز السابق بول مكارتني يجب أن يعيد جدولة حفلتين أجبر على إلغائهما بسبب الفيروس التاجي هذا الشهر بدلا من إتهام إيطاليا لفشلها في رد الأموال وتقديم قسائم للجماهير.



وأضافت على صفحتها على الفيسبوك "، عزيزي بول ، نحن لسنا بحاجة إلى أن تتهم إيطاليا. بدلا من إلغاء حفلاتك الموسيقية ، ما الذي يتطلبه الأمر لإعادة تنظيمها كما نفعل ، وكما يفعل العديد من الفنانين العالميين؟" .



وكان مكارتني قد إنتقد يوم الأربعاء قرار الحكومة الإيطالية بالسماح للمنظمين بإصدار القسائم بدلا من استرداد الأموال لحفلتيه الإيطاليتين الملغيتين هذا الشهر ، قائلا إنه "مخزي حقا".



