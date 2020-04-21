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رفاهيّة - فنون
تأجيل بينالي البندقية من يونيو الي سبتمبر 2020
    انسامد - 21 ابريل - نيسان - أصدر بينالي البندقية بيانا يعلن تاجيل دورته القادمة التي كان من المفترض اقامتها في شهر يونيو الي سبتمبر 2020 و ذلك بسبب حالة الحظر المفروضة علي معظم دول العالم للحد من العدوي بفيروس كورونا .

    وهكذا يقام المهرجان الدولي الرابع والستون للمخرج أنطونيو لاتيلا في الفترة من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر ، بدلاً من 29 يونيو إلى 13 يوليو.

    سيقام مهرجان الرقص المعاصر الرابع عشر ، من إخراج ماري شوينارد ، في الفترة من 13 أكتوبر إلى 25 أكتوبر ، بدلاً من 5 يونيو إلى 14 يونيو.

    تم تأكيد مواعيد مهرجان البندقية السينمائي الدولي السابع والسبعين ، الذي أخرجه ألبرتو باربيرا (2-12 سبتمبر) ، وكذلك مواعيد المهرجان الدولي للموسيقى المعاصرة الثامن والأربعين الذي أخرجه إيفان فيديلي (25 سبتمبر - 4 أكتوبر)
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