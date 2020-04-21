تأجيل بينالي البندقية من يونيو الي سبتمبر 2020

انسامد - 21 ابريل - نيسان - أصدر بينالي البندقية بيانا يعلن
تاجيل دورته القادمة التي كان من المفترض اقامتها في شهر يونيو الي
سبتمبر 2020 و ذلك بسبب حالة الحظر المفروضة علي معظم دول العالم
للحد من العدوي بفيروس كورونا .
وهكذا يقام المهرجان الدولي الرابع والستون للمخرج أنطونيو لاتيلا
في الفترة من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر ، بدلاً من 29 يونيو إلى 13
يوليو.
سيقام مهرجان الرقص المعاصر الرابع عشر ، من إخراج ماري شوينارد ،
في الفترة من 13 أكتوبر إلى 25 أكتوبر ، بدلاً من 5 يونيو إلى 14
يونيو.
تم تأكيد مواعيد مهرجان البندقية السينمائي الدولي السابع والسبعين
، الذي أخرجه ألبرتو باربيرا (2-12 سبتمبر) ، وكذلك مواعيد
المهرجان الدولي للموسيقى المعاصرة الثامن والأربعين الذي أخرجه
إيفان فيديلي (25 سبتمبر - 4 أكتوبر)