تأجيل بينالي البندقية من يونيو الي سبتمبر 2020

انسامد - 21 ابريل - نيسان - أصدر بينالي البندقية بيانا يعلن تاجيل دورته القادمة التي كان من المفترض اقامتها في شهر يونيو الي سبتمبر 2020 و ذلك بسبب حالة الحظر المفروضة علي معظم دول العالم للحد من العدوي بفيروس كورونا .



وهكذا يقام المهرجان الدولي الرابع والستون للمخرج أنطونيو لاتيلا في الفترة من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر ، بدلاً من 29 يونيو إلى 13 يوليو.



سيقام مهرجان الرقص المعاصر الرابع عشر ، من إخراج ماري شوينارد ، في الفترة من 13 أكتوبر إلى 25 أكتوبر ، بدلاً من 5 يونيو إلى 14 يونيو.



تم تأكيد مواعيد مهرجان البندقية السينمائي الدولي السابع والسبعين ، الذي أخرجه ألبرتو باربيرا (2-12 سبتمبر) ، وكذلك مواعيد المهرجان الدولي للموسيقى المعاصرة الثامن والأربعين الذي أخرجه إيفان فيديلي (25 سبتمبر - 4 أكتوبر)