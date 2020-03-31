متحف سان بطرسبرج يبث حلقات بالايطالية اونلاين

انسامد - 31 مارس - اذار - قرر متحف ارميتاج في سانت بطرسبرغ أن يكون قريبًا من زواره الإيطاليين ، حتى في حالات الطوارئ الكاملة لفيروس كورونا،حيث اعد سلسلة من حلقات البث المباشر باللغة الإيطالية.



أعلن المدير العام ميخائيل بيوتروفسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "جسر تم بناؤه بفضل الثقافة" ، حيث عبر عن قرب المتحف لقلوب الطرفين والذي عملت علي انشائه كاترين العظمى ، وخاصة في البندقية حيث يقع المقر الإيطالي للهيرميتاج.



سيتم تخصيص المواعيد للمجموعة الثمينة المكونة من 302 عملًا فنيًا إيطاليًا من سانت بطرسبرغ ، وهي مجموعة تضم روائع من عيار مادونا بينوا من ليوناردو دا فينشي ، عازف العود من كارافاجيو ،. وعلق بيوتروفسكي قائلاً: "إنها ليست الكارثة الأولى في تاريخ إيطاليا وروسيا وسنجعل الفن يساعد على العيش والبقاء والتاريخ الإيطالي يؤكد ذلك تمامًا".



شاهد أكثر من 11 ألف شخص البث المباشر ولكن بالفعل على قناة يوتيوب بالمتحف تجاوزت 70 ألف مشاهدة.



