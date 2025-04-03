إطلاق العرض العالمي الأول لدراجة دوكاتى ديزمو لعام 2026

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - تستعد شركة دوكاتي للكشف عن أحدث ابتكاراتها في عالم الدراجات النارية، حيث ستُطلق الحلقة الأولى من سلسلتها الإلكترونية الخاصة بابتكارات عام 2026. تحت عنوان "فجر عصر جديد"، ستكشف شركة بورجو بانيالى عن نموذجها الجديد في حدث مميز يوم الخميس 3 أبريل الساعة الرابعة مساءً.ديزمو 450 اكس هي أول دراجة موتوكروس من دوكاتي على الإطلاق، تم تطويرها خصيصًا لتقديم تجربة سباق لا مثيل لها على الطرق الوعرة.استُوحيت الدراجة من أعلى معايير الأداء على المضامير، مع حلول مبتكرة ستُمهد الطريق لإطلاق مجموعة كاملة من الدراجات النارية للطرق الوعرة في المستقبل.سيتم بث الحدث على الهواء مباشرة عبر موقع دوكاتي الرسمي وقناتها على يوتيوب، حيث ستُكشف جميع تفاصيل طراز دوكاتى الجديد. هذه اللحظة تمثل خطوة هامة في تاريخ دوكاتي، التي تتطلع إلى توسيع حضورها في فئة الدراجات النارية الخاصة بالطرق الوعرة، وتعزيز مكانتها في السوق العالمي. (أنسامد).

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