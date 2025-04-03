إطلاق العرض العالمي الأول لدراجة دوكاتى ديزمو لعام 2026

ديزمو 450 اكس هي أول دراجة موتوكروس من دوكاتي على الإطلاق، تم تطويرها خصيصًا لتقديم تجربة سباق لا مثيل لها على الطرق الوعرة.
استُوحيت الدراجة من أعلى معايير الأداء على المضامير، مع حلول مبتكرة ستُمهد الطريق لإطلاق مجموعة كاملة من الدراجات النارية للطرق الوعرة في المستقبل.
سيتم بث الحدث على الهواء مباشرة عبر موقع دوكاتي الرسمي وقناتها على يوتيوب، حيث ستُكشف جميع تفاصيل طراز دوكاتى الجديد. هذه اللحظة تمثل خطوة هامة في تاريخ دوكاتي، التي تتطلع إلى توسيع حضورها في فئة الدراجات النارية الخاصة بالطرق الوعرة، وتعزيز مكانتها في السوق العالمي. (أنسامد).
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