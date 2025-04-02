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إطلاق فينيتالى توريزم: لتعزيز سياحة النبيذ في إيطاليا

02 أبريل 2025, 09:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 2 - روما - أعلنت Veronafiere عن إطلاق الإصدار صفر من Vinitaly Tourism ضمن فعاليات المعرض الدولي السابع والخمسين للنبيذ والمشروبات الروحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة المرتبطة بالنبيذ في إيطاليا.

المعرض، الذي يُعد واحداً من أبرز الأحداث العالمية في صناعة النبيذ، سيجمع 64 مصنع نبيذ و16 مشتريًا من دول متعددة مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى تنظيم 174 حدثًا متوافقًا بنمط B2B بتنسيق سريع ومبتكر.

من المقرر أن يبدأ المعرض يوم الأربعاء 9 أبريل، ويستهدف تسليط الضوء على تجارب سياحية مميزة في مصانع النبيذ الإيطالية، والتي يتم تصميمها خصيصًا لتعزيز الاهتمام بالسياحة في هذا القطاع الفريد. يشير أدولفو ريبوجيني، المدير العام لشركة فيرونافيري، إلى أن النمو الملحوظ في سياحة النبيذ في إيطاليا يعد مؤشرًا على الإمكانات غير المستغلة لهذا القطاع، وهو ما يشجع على تطويره واستثمار المزيد من الموارد فيه.

وأوضح ريبوجيني أن Vinitaly Tourism يهدف إلى أن يكون قوة دافعة في تعزيز السياحة العادلة والمستدامة في مناطق النبيذ الإيطالية، مما يعود بالنفع على الشركات المحلية والمناطق المنتجة للنبيذ. وأضاف أن فينيتالي لطالما كانت في طليعة الاتجاهات في صناعة النبيذ، وبالتالي سيشكل إدراج هذه المنطقة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف تنمية السياحة.

وبحسب تقرير السياحة النبيذية الذي أعدته روبرتا غاريبالدي، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في طريقة استهلاك النبيذ، حيث بدأ المستهلكون يتجهون من "شرب النبيذ" إلى تجربة أعمق وأكثر شمولاً.

أصبح النبيذ الآن يُعتبر أكثر من مجرد منتج للاستهلاك اليومي؛ بل هو جزء من تجربة سياحية فريدة تضم جوانب متعددة من الطعام والنبيذ الإيطالي، حيث يُنظر إلى مصانع النبيذ كوجهات سياحية رئيسية توفر تجارب غنية وغامرة. (أنسامد).

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