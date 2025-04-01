نادي السيارات في بافيا يحيى تاريخ سباق "بافيا-البندقية"

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - في خطوة تاريخية، يعيد نادي السيارات في بافيا تنظيم النسخة الجديدة من سباق السيارات الأسطوري "بافيا-البندقية" بعد 70 عامًا من توقفه. الحدث، الذي سيُقام بين 4 و 6 أبريل 2025، سيأخذ المشاركين في مغامرة مدهشة عبر بعض من أروع وأشهر معالم إيطاليا.تحت شعار "Ruote nella Storia"، يتيح السباق الفرصة لعشاق السيارات القديمة والجديدة للانطلاق في رحلة فريدة من بافيا إلى البندقية.يتبع المشاركون مسارًا مليئًا بالتحديات والتاريخ، يمر عبر مدن تاريخية مثل مانتوفا، بوسيتو، زيبيلو، وكولورنو، حيث يلتقي المحرك بالشغف والثقافة الإيطالية الأصيلة.وفي هذا السياق، أشار مارينو سكامبيني، رئيس نادي AC Pavia، قائلاً: "من بافيا إلى مانتوفا، مرورًا ببوسيتو وزيبيلو وكولورنو، تتيح هذه التجربة للمشاركين فرصة فريدة لاكتشاف تاريخ بلادنا على عجلات السيارات التاريخية. بفضل مشاركتكم، تكتبون تاريخ هذا الحدث الذي سيبقى محفورًا في قلوبنا جميعًا، عشاق المحركات والقصص التي لا تُنسى.".يشمل السباق سيارات تاريخية رائعة مثل مرسيدس 560 SL موديل 1986، وتريومف TR3 موديل 1957، وألفا روميو جوليا سبرينت سبيشيالي موديل 1963، ولانشيا أوريليا B24 سبايدر 2500 موديل 1955، ومازيراتي ميسترال سبايدر 4000 موديل 1967.كما سيتوقف السباق في مناطق تاريخية مشهورة، بما في ذلك تكريم الأسطورة نوفولاري في مونتانيانا، قبل الوصول إلى مدينة البندقية، حيث ينتهي هذا الحدث الفريد.السباق هو فرصة مثالية لمحبي السيارات القديمة لعيش تجربة لا تُنسى، تجمع بين رياضة السيارات، الثقافة، والتقاليد الإيطالية العريقة.المزيد من المعلومات حول الحدث وطرق التسجيل متاحة عبر موقع نادي AC Pavia. (أنسامد).

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