علامة جيانى كيارينى فلورنسا تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

(أنسامد) - مارس 31 - روما - احتفلت علامة الإكسسوارات الإيطالية الشهيرة جيانى كيارينى فلورنسا بمرور 25 عامًا على تأسيسها، محققةً إنجازًا كبيرًا في مجال صناعة الحقائب الفاخرة .فقد تجاوزت مبيعات العلامة 34 مليون يورو في عام 2024، مما يعكس نجاحها المستمر في السوق العالمية.وبمناسبة هذه الذكرى المميزة، أطلقت العلامة كبسولة احتفالية محدودة الإصدار، والتي تضم ستة موديلات حقائب تمثل جوهر تاريخ الدار.من أبرز هذه الموديلات حقيبة "هيلينا راوند"، التي تمثل أول حقيبة كروس بودي أُنتِجت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى حقائب "دوا"، "أورورا"، "عليفا"، "مارسيلا" الأيقونية و"بلوم".تتميز هذه الحقائب بتنوع المواد المستخدمة في صناعتها مثل الجلد والقش، جميعها بلون واحد هو البرتقالي البيج المستوحى من الطين الفلورنسي الشهير.كما تم تجديد متجر كيارينى التاريخي في مدينة فلورنسا، الكائن في فيا ديلا فيجنا نوفا، لعرض هذه المجموعة الاحتفالية، مما يعكس التزام العلامة بجمع بين التراث والعصرية.جياني كياريني، مؤسس العلامة، الذي باع 70% من أسهم شركته في عام 2017 إلى صندوق انفست 21 التابع لألساندرو بينيتون، تحدث عن سر نجاح العلامة، قائلاً: "في الحمض النووي للعلامة تكمن فكرة إنشاء حقائب عملية وحديثة، دون الكثير من الزخارف، مع شعار صغير وتصميم بسيط ونظيف." ويشير كياريني إلى أن العلامة شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت مبيعاتها من 26.5 مليون يورو في عام 2019 إلى 34 مليون يورو في عام 2024.كما أكد أن الاتجاه التصاعدي للعلامة مستمر في السنة المالية 2025، حيث أظهرت نتائج حملة مبيعات A/25-26 زيادة بنسبة 12% في تحصيل الطلبات.وأكدت البيانات المستخلصة من الأسواق الأوروبية، خاصة في ألمانيا والنمسا وسويسرا، تزايد الاهتمام بالعلامة، إضافة إلى أن أسواق أوروبا الشرقية واليابان تظهر أيضًا نتائج إيجابية، حيث سيتم افتتاح متاجر جديدة في ناغويا وأوساكا.اليوم، تمتلك جيانى كارينى ثلاثة متاجر رئيسية في ميلانو وفلورنسا وطوكيو، مع خطط لتوسيع وجودها العالمي في المستقبل. (أنسامد).

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