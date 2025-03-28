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عرض فيات 130 فاميلياري الشهيرة للمحامي جياني أنييلي للبيع

في مزاد ار ام سوثبيز

28 مارس 2025, 09:21

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 28 - روما - ستعرض دار المزادات الشهيرة "ار ام سوثبيز" للبيع ثلاث سيارات مميزة من مجموعة المحامي الإيطالي الراحل جياني أنييلي، وذلك في الفترة من 20 إلى 24 أبريل المقبل.

ومن بين السيارات المعروضة، تبرز سيارة فيات 130 فاميلياري الشهيرة، والتي كانت تستخدم في رحلات العائلة إلى سانت موريتز.

تعد سيارة فيات 130 فاميلياري من أبرز السيارات التي تم تصميمها خصيصًا للمحامي أنييلي. تم تصميمها بواسطة مركز Fiat Style في تورينو، وقام بتصميمها Officina Introzzi، الشركة الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة.

وتتميز السيارة بمحرك V6 سعة 3.2 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات، وكانت قد تم تصنيعها في ثلاثة نماذج فقط. تعد السيارة المعروضة في المزاد أول نموذج تم بناؤه، وهي مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل جياني أنييلي نفسه.

كما تميزت السيارة بتفاصيل خاصة وفريدة من نوعها، حيث تم طلاء السيارة باللون الفضي مع إضافة ألواح خشبية مزيفة على الجانبين.

تحتوي أيضًا على ضوء فرامل خلفي ثالث غير متماثل، والذي كان يهدف إلى جعل الفرامل مرئية لفريق الأمن الذي يتبع المحامي في رحلاته.

تتراوح التقديرات الأولية لسعر السيارة بين 170 ألف و300 ألف يورو، وهو ما يعكس شهرتها الفائقة وتاريخها العريق.

وقد بقيت السيارة في حوزة عائلة أنييلي حتى عام 1985، قبل أن ينتقل ملكها إلى المالك الحالي الذي عرضها في العديد من الفعاليات المرموقة، مثل مسابقة Concorso d'Eleganza Villa d'Este في 2014، ومهرجان The Ice في سانت موريتز عام 2022، حيث حصلت على جائزة Classic Driver Spirit of St. Moritz. (أنسامد).

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