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أوبرا "الكوميديا الإلهية" الموسيقية تصل إلى الصين

في جولة فنية عالمية

27 مارس 2025, 09:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 27 - روما - تستعد أوبرا "الكوميديا الإلهية" الموسيقية، المستوحاة من قصيدة دانتي الخالدة، لعبور الحدود الوطنية لتصل إلى الصين في 25 أبريل، في إطار جولة فنية تمتد حتى سبتمبر.

خلال هذه الجولة، ستزور الأوبرا 15 مدينة رئيسية، بما في ذلك بكين، شنغهاي، وهونج كونج.

يقدم العرض المسرحي الضخم على مدى ساعتين ونصف من الإثارة الغامرة التي تأخذ الجمهور في رحلة عبر الجحيم، المطهر، والجنة.

المسرحية التي تضم حوالي 60 فنانًا إيطاليًا، تشهد استخدامًا مبدعًا للتكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على الكلمة الخالدة لدانتي، ما يجعلها جسرًا ثقافيًا يربط بين الشعوب المختلفة. قام بإخراج العرض أندريا أورتيس، الذي شارك أيضًا في تأليف النص مع جيانماريو باجانو، بينما قام المونسنيور ماركو فريسينا بتأليف الموسيقى.

الإنتاج من توقيع فرانشيسكو جرافينا لصالح شركة "ميك إنترناشونال".

قد تم عرض المسرحية لأول مرة في 25 مارس في جمعية دانتي أليغييري في روما، في مناسبة الاحتفال بيوم دانتي، وهو اليوم الذي يعتقد العلماء أن الشاعر العظيم بدأ فيه رحلته الشهيرة إلى الجحيم بعد أن وجد نفسه في "الغابة المظلمة" في بداية أزمة منتصف العمر. بعد نجاح كبير في إيطاليا منذ عام 2007، يستعد العرض الآن لجذب الجمهور الآسيوي بمزيج مميز من المسرح، الموسيقى، والرقص.

وفي ظل الظروف الدولية المضطربة، بين التوترات الجيوسياسية والانقسامات المتزايدة، صرح المخرج أورتيس بأن الهدف من العرض هو "خلق فرصة للحوار بين حضارتين عريقتين: الثقافة الإيطالية التي ترويها تحفة دانتي وما تحمله من قضايا عالمية مثل العدالة والفداء ومصير الإنسان، والتراث الفلسفي والأدبي الصيني الذي يمتد بجذوره العميقة وإلهامه الروحاني". (أنسامد).

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