توأمة بين حديقة الكولوسيوم الأثرية وسلطة مدينة البترا

(أنسامد) - مارس 26 - روما - وقعت حديقة الكولوسيوم الأثرية وسلطة مدينة البترا اتفاقية توأمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين الموقعين. وتعد هذه الشراكة خطوة هامة في تعزيز التراث الثقافي والتاريخي للموقعين، بما يساهم في تعزيز مكانتهما كوجهتين سياحيتين عالميتين قادرتين على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.وقال وزير الثقافة الإيطالي، أليساندرو جولي، إن "توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة البترا يمثل قيمة إضافية للموقعين المدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو وإدراجهما ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة". وأكد الوزير على أهمية توسيع العلاقات الدولية مع دول البحر الأبيض المتوسط بما يتماشى مع أهداف خطة ماتي. وأضاف أن هذه الشراكة تعد مثالًا يجب السعي لتحقيقه في إطار التعاون الثقافي الدولي.من جانبها، أعربت مديرة منتزه الكولوسيوم الأثري، ألفونسينا روسو، التي وقعت الاتفاقية مع فارس بريزات، رئيس مفوضي سلطة البترا، عن دعمها لهذا التعاون. وأشارت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع التزام الكولوسيوم بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز دور الثقافة في تعزيز الحوار بين الشعوب.ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الموقعين في مجالات متعددة، أبرزها تنظيم ورش عمل مشتركة للحفاظ على المواقع الأثرية، وتنفيذ فعاليات ثقافية، وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتركة. كما يشمل التعاون إنشاء برامج زيارات متبادلة للترويج للموقعين، مع عرض المواد الترويجية ومقاطع الفيديو التعريفية في كلا الموقعين.وأكد فارس بريزات أن هذه التوأمة تفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والتسويق السياحي، حيث ستُعرض المواد الترويجية للبتراء داخل الكولوسيوم، الذي يستقطب نحو 14 مليون زائر سنويًا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز العلاقة بين البلدين وفي دعم تطوير البترا اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا. (أنسامد).

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