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عيد ميلاد فيراري F50: أسطورة السيارات الرياضية في 2025

25 مارس 2025, 09:51

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 25 - روما - في عام 2025، سيكون هناك حدث خاص للاحتفال بذكرى ميلاد سيارة فيراري F50، التي تعد واحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرة وأسطورية في تاريخ صناعة السيارات. تمثل هذه السيارة مرحلة فاصلة في تطور سيارات فيراري الخارقة، حيث ورثت إرث سيارة F40 ولكنها قدمت مفهومًا مختلفًا كليًا في عالم التصميم والأداء.

أكثر ما يميز فيراري F50 هو تصميمها الذي جاء أكثر نعومة مقارنةً بـ F40، بينما تنبض بأجواء التسعينيات حيث شهدت تلك الحقبة تحولات كبيرة في عالم السيارات. من الناحية الجمالية، تعكس F50 شخصية أكبر من خلال تصميمها الخلفي المميز الذي يتضمن جناحًا كبيرًا يبرز عرض السيارة، مما يعزز من طابعها الرياضي المميز.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة ببساطتها، حيث تم الحفاظ على طابعها العملي مع وجود ناقل حركة يدوي بست سرعات وعجلة قيادة تفتقر إلى الوسادة الهوائية، في إشارة إلى فترة كانت فيها السيارات تعتمد أكثر على المهارة الشخصية للسائق. ورغم أن العديد من سيارات اليوم مزودة بأنظمة إلكترونية متقدمة مثل التوجيه الكهربائي والفرامل المساعدة، إلا أن فيراري F50 تظل واحدة من آخر السيارات الخارقة التي لم تكن تحتوي على هذه الأنظمة، مما يجعل تجربة قيادتها أكثر نقاءً وأصالة.

تحت هيكل السيارة المدهش الذي يتميز بألياف الكربون، يخفي محرك V12 سعة 4.7 لتر، الذي يعكس تراث سيارات الفورمولا 1 التي شاركت في السباقات في عامي 1990 و1991.

و يتمتع المحرك بقوة 520 حصانًا مع نطاق دوران يصل إلى 8500 دورة في الدقيقة، مما يمنحها تسارعًا مذهلاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 325 كم/ساعة. ويُعتبر الصوت الصادر عن المحرك واحدًا من أبرز سمات السيارة، حيث يظل الصوت فريدًا ومميزًا حتى بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إنتاجها.

من حيث الإنتاج، تم تصنيع 349 وحدة فقط من فيراري F50، وهو عدد قليل جدًا مقارنةً بـ F40. وبذلك، أصبحت هذه السيارة نادرة للغاية في السوق، حيث يمكن أن يصل سعرها اليوم إلى ما بين 3 و4 ملايين يورو، وهي زيادة ضخمة عن سعرها الأصلي الذي بلغ 852 مليون ليرة في ذلك الوقت. (أنسامد).

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