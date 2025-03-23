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إعادة افتتاح "نينفا" الحديقة الأكثر رومانسية في العالم

23 مارس 2025, 10:11

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 23 - روما - تفتح حديقة "نينفا" جنوب روما، المعروفة لدى البعض بأنها الحديقة الأكثر رومانسية في العالم، أبوابها مجددا هذا الأسبوع مع ازدهار زهور الربيع المبكرة.

سيستمتع الزوار بمشاهدة أزهار المغنولية التي تمتزج مع اللون الأصفر لأزهار الفورسيثيا، والويبرنوم، والهاماميليس.

في هذا الكنز النباتي، في مقاطعة لاتينا جنوب روما، والذي يُعدّ من أجمل حدائق العالم، ويزوره سنويًا 80 ألف زائر، يُمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة زهور البرقوق، مع أولى أزهار الكرز الياباني، والألوان الزاهية لأزهار السرخس والكوريلوبس، بينما تنبت النباتات المنتفخة في المروج وعلى طول المجاري المائية، وعلى مقربة منها، تتفتح أولى أزهار أشجار التفاح.

ستكون الحديقة مفتوحة كالمعتاد فقط في عطلات نهاية الأسبوع حتى السبت 8 والأحد 9 نوفمبر، وفي أيام العطلات الرسمية (عيد الفصح، الأول من مايو، وفيراغوستو، 2 يونيو).

من ١٢ يوليو إلى ١٠ أغسطس - بالتزامن مع أشد فترات الحر - يتم تنظيم زيارات خاصة عند غروب الشمس فقط، مع إمكانية الاختيار بين مسارين - حديقة "نينفا" والنباتات، وحديقة "نينفا" والآثار - لمدة أطول من المسار التقليدي. (أنسامد).

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