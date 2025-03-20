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معرض أرشيف فيراري: رحلة عبر الزمن في عالم السيارات الخارقة

20 مارس 2025, 09:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 20 - روما - يعد أرشيف فيراري في مارانيلو واحداً من أكثر الكنوز قيمة في عالم صناعة السيارات، حيث يمثل تراثاً استثنائياً تم بناؤه بعناية منذ تأسيس الشركة في عام 1947.

تقدم متحف إنزو فيراري في مودينا فرصة استكشاف هذا الأرشيف المميز من خلال المعرض التفاعلي "السيارات الخارقة"، الذي يستعرض أبرز محطات في تاريخ فيراري.

يركز المعرض الذى سيستمر حتى 16 فبراير 2026 على السيارات التي كانت لها بصمة فارقة في تطور العلامة التجارية، من النماذج الأسطورية إلى السيارات المتفوقة تقنيًا، التي تحدت حدود الابتكار والجمال.

هذا الأرشيف هو حارس صامت لآثار الماضي التي لا تُمحى، ويكشف عن العملية الإبداعية التي أدت إلى تصميم وتطوير بعض من أعظم السيارات في تاريخ الصناعة.

اليوم، أصبح هذا الكنز التاريخي متاحًا للجمهور بشكل جزئي بفضل رقمنة محتوياته والتفاعل مع الزوار.

يضم المعرض خمس جزر رقمية تفاعلية تسلط الضوء على أشهر طرازات فيراري الخارقة، بما في ذلك: فيراري GTO (1984): السيارة التي وضعت الأسس لأول طراز محدود من السيارات السياحية المستوحاة من عالم السباقات.

فيراري F40 (1987): الأسطورة الحية التي تم تصميمها لتكون أقرب إلى سيارة السباق منها إلى سيارة سياحية.

فيراري F50 (1995): نموذج فني بين السيارة ذات المقعد الواحد والسيارة السياحية الكبيرة، يجمع بين الجماليات والديناميكا الهوائية.

فيراري إنزو (2002): تكريماً لمؤسس فيراري، تم تصميمها لتكون واحدة من أعظم الإنجازات التكنولوجية في تاريخ الشركة.

لافيراري (2013): أول سيارة هجينة من فيراري، تمثل طفرة كبيرة في الأداء والتكنولوجيا.

وتشكل سيارة F80 الجديدة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2024 قمة هذا المعرض، حيث سيتم عرض عملية تطورها المذهلة من النماذج الأولية إلى النسخة النهائية. ستكون هذه السيارة الفائقة بمثابة القطعة الأحدث في أرشيف فيراري، مما يضمن استمرار تغذية التراث الاستثنائي للشركة لمستقبلها.

تتميز الزيارة للمعرض بكونها ديناميكية وممتعة، حيث تدمج بين التجارب التفاعلية التي تتيح للزوار من جميع الأعمار استكشاف السيارات الفائقة بطريقة جديدة وممتعة. من خلال دمج الأنشطة التفاعلية لأول مرة في متاحف فيراري، أصبح المعرض وجهة مثالية للبالغين والأطفال على حد سواء.

في عام 2024، سجلت متاحف فيراري في مودينا ومارانيلو رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الزيارات، حيث تجاوز عدد الزوار 850 ألفًا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتراث التاريخي والتكنولوجي لعلامة فيراري العالمية. (أنسامد).

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