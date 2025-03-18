عرض "سلافا الثلجي" يعود إلى روما بعد غياب دام عشر سنوات

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

عرض "سلافا الثلجي" يعود إلى روما بعد غياب دام عشر سنوات

18 مارس 2025, 09:30

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 18 - روما - يعود فى الفترة من 26 إلى 30 مارس،عرض "سلافا الثلجي" الشهير إلى مسرح أوليمبيكو في روما، في إطار موسم أكاديمية الفيلارمونيكا الرومانية. هذا العرض الفريد من نوعه، الذي يناسب جميع الأعمار، يعيدنا إلى أحلام طفولتنا ويمنحنا فرصة للتحرر من هموم الحياة اليومية وأعباء النضج.

يروي سلافا بولونين، المبدع الروسي الحائز على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة أوليفييه في لندن وجائزة دراما ديسك في نيويورك، كيف وُلد هذا العرض الذي استطاع أن يمزج بين العواطف العميقة والضحك الخالص في قالب مسرحي فريد.

عرض "سلافا الثلجي" ينقل الكبار إلى عالم من الدهشة والعجب الذي يميز الطفولة، حيث تلتقي الرياح الباردة من السهوب الروسية بالعواصف الثلجية السحرية.

سلافا بولونين، الذي يعتبره الكثيرون أفضل مهرج في العالم، يصف هذا العمل بـ"طفله الحبيب"، مشيرًا إلى أنه كان رحلة طويلة من التطور الفني، بدأها منذ عام 1993.

يتحدث بولونين عن كيف ألهمته شخصيات مسرحية عظيمة مثل ليونيد إنجيلاروف ومارسيل مارسو وتشارلي شابلن، ليخلق عرضًا يحاكي العواطف المتناقضة بين الفرح والحزن، ويجمع بين الاحتفال والطقس السحري.

يركز العرض على الإيماءات غير المكتملة والجامدة، مما يمنح الجمهور فرصة للتفاعل مع اللحظات الصغيرة والتفاصيل التي قد تبدو في البداية غير مكتملة. كما يضيف الزي الضخم لشخصية بولونين لمسة من الحزن والحنين، مما يعكس تطور شخصيته التي كانت تتأمل وتردد في كل حركة.

يختتم بولونين حديثه قائلاً: "لقد سمح لي هذا العرض بمعرفة نفسي، وأصبح مرجعًا مهمًا في حياتي. إنه يمكن أن يسعدك ويحزنك، يُضحكك ويبكيك، وهو يُعيد لك طفولتك بكل ما فيها من أحلام وآمال.".

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:08

ميلوني تحتفل بيوم الوحدة الوطنية وتؤكد على قيم هوية إيطاليا

17:55

ميلوني تلتقي بملك الأردن لمناقشة الاحتياجات الإنسانية لغزة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:08

ميلوني تحتفل بيوم الوحدة الوطنية وتؤكد على قيم هوية إيطاليا

17:55

ميلوني تلتقي بملك الأردن لمناقشة الاحتياجات الإنسانية لغزة