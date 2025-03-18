عرض "سلافا الثلجي" يعود إلى روما بعد غياب دام عشر سنوات

(أنسامد) - مارس 18 - روما - يعود فى الفترة من 26 إلى 30 مارس،عرض "سلافا الثلجي" الشهير إلى مسرح أوليمبيكو في روما، في إطار موسم أكاديمية الفيلارمونيكا الرومانية. هذا العرض الفريد من نوعه، الذي يناسب جميع الأعمار، يعيدنا إلى أحلام طفولتنا ويمنحنا فرصة للتحرر من هموم الحياة اليومية وأعباء النضج.يروي سلافا بولونين، المبدع الروسي الحائز على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة أوليفييه في لندن وجائزة دراما ديسك في نيويورك، كيف وُلد هذا العرض الذي استطاع أن يمزج بين العواطف العميقة والضحك الخالص في قالب مسرحي فريد.عرض "سلافا الثلجي" ينقل الكبار إلى عالم من الدهشة والعجب الذي يميز الطفولة، حيث تلتقي الرياح الباردة من السهوب الروسية بالعواصف الثلجية السحرية.سلافا بولونين، الذي يعتبره الكثيرون أفضل مهرج في العالم، يصف هذا العمل بـ"طفله الحبيب"، مشيرًا إلى أنه كان رحلة طويلة من التطور الفني، بدأها منذ عام 1993.يتحدث بولونين عن كيف ألهمته شخصيات مسرحية عظيمة مثل ليونيد إنجيلاروف ومارسيل مارسو وتشارلي شابلن، ليخلق عرضًا يحاكي العواطف المتناقضة بين الفرح والحزن، ويجمع بين الاحتفال والطقس السحري.يركز العرض على الإيماءات غير المكتملة والجامدة، مما يمنح الجمهور فرصة للتفاعل مع اللحظات الصغيرة والتفاصيل التي قد تبدو في البداية غير مكتملة. كما يضيف الزي الضخم لشخصية بولونين لمسة من الحزن والحنين، مما يعكس تطور شخصيته التي كانت تتأمل وتردد في كل حركة.يختتم بولونين حديثه قائلاً: "لقد سمح لي هذا العرض بمعرفة نفسي، وأصبح مرجعًا مهمًا في حياتي. إنه يمكن أن يسعدك ويحزنك، يُضحكك ويبكيك، وهو يُعيد لك طفولتك بكل ما فيها من أحلام وآمال.".(أنسامد).

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