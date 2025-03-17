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جدارية فنية جديدة في بونابيتاكوللو: رسالة سلام وأمل

17 مارس 2025, 09:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 17 - روما - افتتحت مؤخرًا جدارية فنية جديدة ومبتكرة لفي نسنت فان جوخع لى واجهة المدرسة الحديثة في بونابيتاكوللو، وهي من توقيع الفنان النابولي الشهير عالميًا جوريت.

في عمله المميزدمج أسلوبه الفريد مع لمسات "القبيلة البشرية" التي تميز أعماله السابقة.

وعلى غرار أعماله الفنية الأخرى، قرر الفنان الشاب أن يرفق الجدارية برسالة قوية تعبر عن الأمل والسلام، وهي: "الجمال سينقذ العالم".

هذا التفاعل بين الفن والرسالة الإنسانية يبعث رسالة عميقة تلامس قلوب الجمهور، خصوصًا في زمن نحتاج فيه إلى مثل هذه القيم.

وفي تعليق له، قال رئيس بلدية بونابيتاكولا، جيانكارلو غيرسيو: "نحن فخورون جدًا بأننا استضفنا الفنان جوريت في مدينتنا.

لقد أتاح لنا هذا المشروع الفرصة لشبابنا للتفاعل مع فنان ملتزم بنقل رسائل السلام والأمل إلى العالم، وهو ما يعزز من ثقافة الوعي والجمال في المجتمع".

تمثل هذه الجدارية إضافة قيمة إلى التراث الثقافي والفني في منطقة ساليرنو، حيث يجد الفنانون المحليون والدوليون في مثل هذه المشاريع منصة لنشر رسائلهم الإنسانية والإبداعية التي تساهم في إثراء المجتمع. (أنسامد).

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