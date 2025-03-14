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النسخة 12 من سباق WinteRace 2025 في جبال الدولوميتي

14 مارس 2025, 09:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 14 - روما - يبدأ سباق WinteRace 2025، السباق الكلاسيكي الذي تنظمه الجمعية الإيطالية للسيارات (ASI)، في نسخته الثانية عشرة يوم الجمعة 14 مارس، في مدينة كورتينا دامبيزو الإيطالية الشهيرة التي أعلنتها اليونسكو موقعًا للتراث العالمي، والتي ستسضيف هذه الفاعلية التي تجمع 77 طاقمًا من المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

يتنافس المشاركون في سباقٍ يمتد لمسافة 450 كيلومترًا عبر الطرق الجبلية الوعرة لجبال الدولوميتي، منها جزء سيعبر الحدود إلى النمسا. سيستعرض المتسابقون سياراتهم الكلاسيكية والتاريخية في رحلة تتجاوز 1000 ميل في قلب واحدة من أجمل وأصعب التضاريس في العالم.

يتضمن السباق 70 سيارة فريدة، تتنوع بين 50 سيارة تاريخية و20 سيارة أيقونية حديثة، بما في ذلك سيارات مرموقة مثل Lancia Aurelia B20، Porsche Speedster، Alfa Romeo Giulietta Sprint، و BMW 328.

كما يشارك في السباق عدد من السيارات "الأيقونية" الحديثة مثل Ferrari 812 و Porsche Dakar و Maserati GT و Aston Martin Vantage، مما يضمن مزيجًا من التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة.

ستنطلق السيارات من كورتينا دامبيزو في اليوم الأول من السباق، حيث سيتم عرض السيارات للجمهور ليتعرفوا على تاريخها وأدائها المميز.

على الرغم من جمال هذه الفاعلية، إلا أن المتسابقين سيواجهون تحديات صعبة، حيث تشير التوقعات إلى تساقط الثلوج في الأيام المقبلة، مما يزيد من صعوبة القيادة والملاحة على الطرق الجبلية، خاصة في مناطق مثل مارمولادا و جيّا و سان مارتينو دي كاستروزا.

سيتم اختتام السباق في اليوم التالي، السبت 15 مارس، مع احتفال يتم خلاله تكريم المتسابقين وعرض سياراتهم أمام الجمهور، حيث سيتم تسليط الضوء على التاريخ الثري لكل سيارة، إلى جانب الأداء المميز الذي أثبتته طوال السباق. (أنسامد).

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