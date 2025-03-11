نادي اليخوت كوستا سميرالدا يطلق موسم 2025 تكريماً لآغا خان

(أنسامد) - مارس 11 - روما - في إطار احتفالاته بموسمه الرياضي لعام 2025، أعلن نادي اليخوت كوستا سميرالدا في ميلانو عن تنظيم فعاليات مميزة، تم تخصيصها لآغا خان، مؤسس النادي ورئيسه الراحل الذي توفي في 4 فبراير 2025. وتوجّه أندريا ريكورداتي، قائد النادي منذ أغسطس 2024، بكلمات تكريمية قائلاً: "لن نحاول مقارنة شخص لا يمكن مقارنته، ولكننا سنبذل أقصى جهدنا لدفع رؤيته إلى الأمام".وأضاف: "لقد كانت له رؤية فريدة من نوعها نجح من خلالها في خلق واقع من التميز والابتكار، مع احترام البحر والبيئة، وهو ما جعل النادي يحظى بشهرة واسعة على المستوى الدولي".وسيتم افتتاح الموسم الرياضي لعام 2025 بشكل مبكر هذا العام، حيث تبدأ الفعاليات من 12 إلى 18 مايو 2025 بكأس RC44 في بورتو سيرفو، وهو الحدث الأول في التقويم السنوي للنادي. وفي نهاية الشهر نفسه، سيُفتتح سباق جيورجيو أرماني لليخوت الفاخرة، الذي سيشهد مشاركة القوارب الأصغر هذا العام، وفقًا لما أشار إليه إدواردو ريكي، الأمين العام والمدير الرياضي للنادي.ومن بين الفعاليات البارزة الأخرى في الموسم، سيُقام الدوري الوطني بالإضافة إلى النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة Maxi Yacht Rolex Cup الشهيرة، التي ستُعقد في سبتمبر في ختام الموسم.وتعكس الفعاليات التي ينظمها النادي أيضًا التزامه بالاستدامة البيئية، من خلال تقديم شهادات التأثير المنخفض للقوارب، واستخدام الحاويات القابلة لإعادة الاستخدام على متن الطائرات، مما يعزز دور النادي في الحفاظ على البيئة البحرية.وفي إطار دعمه المستمر للجيل الجديد من البحارة، يواصل نادي كوستا سميرالدا رعاية Young Azzurra، البرنامج الذي يهدف إلى دعم البحارة الموهوبين وتطوير مهاراتهم.كما أعلن النادي عن خطط للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه في عام 2027، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ النادي الممتد من النجاح والابتكار في مجال الرياضات البحرية. (أنسامد).

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