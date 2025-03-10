تقرير: السياحة الفاخرة في إيطاليا تحقق نموًا مستدامًا

(أنسامد) - مارس 10 - روما - من المتوقع أن يصل الإنفاق المباشر على السياحة الفاخرة في إيطاليا إلى أكثر من 9 مليارات يورو في عام 2024، وهو ما يعكس استمرار القوة والنمو في هذا القطاع الحيوي.ويتصدر الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم و5 نجوم الفئة الراقية هذا الارتفاع، مما يمثل تأثيرًا يصل إلى 16.8% على إجمالي الإيرادات الفندقية في السوق الإيطالي، التي تقدر بنحو 54 مليار يورو، وفقًا لتقرير ديموسكوبيكا حول تطور السياحة الفاخرة في البلاد.منذ عام 2008، ومن خلال استثناء فترة الجائحة، سجل قطاع السياحة الفاخرة في إيطاليا نموًا ملحوظًا يفوق معدل نمو الفنادق بشكل عام.فقد ارتفع معدل الإقبال على المرافق الفندقية بمعدل سنوي قدره 5.2%، في حين أن الفنادق ذات التصنيف الفاخر حققت زيادة تصل إلى 9.2% سنويًا، وهو ما يعكس زيادة مضاعفة مقارنةً بمعدل النمو العام للقطاع.تشير الإحصائيات إلى أن إيطاليا استقبلت نحو 4.5 مليون وافد في قطاع الفنادق الفاخرة، وسجلت نحو 12.8 مليون ليلة مبيت، مما يعكس الطلب الكبير من الزوار ذوي الإنفاق المرتفع. ويتوقع تقرير ديموسكوبيكا أن تشهد حركة السياحة في هذا القطاع نمواً جديداً في عام 2025، حيث يُتوقع زيادة بنسبة 2.0% في عدد الوافدين وزيادة بنسبة 1.4% في عدد الزوار.تستمر الدول الكبرى مثل ألمانيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، سويسرا، وفرنسا في التربع على صدارة الإنفاق على السياحة الفاخرة في إيطاليا، حيث تمثل هذه الدول مجتمعة أكثر من 65% من الوجود في المؤسسات الفندقية الفاخرة. ويبلغ حجم الإنفاق السياحي من هذه الدول حوالي 18 مليار يورو.على المستوى الإقليمي، يتصدر كل من لاتسيو وكامبانيا ولومباردي ترتيب الوجهات السياحية الفاخرة في إيطاليا. وتأتي بعدهم مناطق أخرى مثل توسكانا وصقلية، التي أظهرت نتائج قوية، بينما يوجد أيضًا مناطق مثل فريولي فينيتسيا جوليا وبييمونتي التي تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير سياحة فاخرة تساهم في تعزيز قدرتها التنافسية.(أنسامد).

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