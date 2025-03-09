إيطاليا: الفنادق الفاخرة تحقق أكثر من 9 مليارات يورو في 2024

(أنسامد) - مارس 9 - روما - حققت الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم في إيطاليا إيرادات تتجاوز 9 مليارات يورو في عام 2024، حيث استقطبت 4.5 مليون زائر وسجلت نحو 12.8 مليون ليلة مبيت، وفقًا لتقرير حول السياحة الفاخرة صدر عن معهد ديموسكوبيكا هذا الأسبوع.أوضح التقرير أن قطاع السياحة الفاخرة يشكل 16.8٪ من إجمالي إيرادات قطاع الفنادق في إيطاليا، الذي يقدر بـ 54 مليار يورو. كما أشار إلى أن هذا القطاع شهد نموًا سنويًا بنسبة 9.2٪ بين عامي 2008 و2024، باستثناء عامين خلال جائحة كوفيد-19، في حين سجل القطاع ككل نموًا بنسبة 5.2٪ سنويًا في المتوسط.ويتوقع ديموسكوبيكا أن يستقطب قطاع السياحة الفاخرة في إيطاليا 4.6 مليون زائر و12.9 مليون ليلة مبيت في عام 2025، بزيادة قدرها 2٪ في عدد الزوار و1.4٪ في ليالي المبيت مقارنة بعام 2024.وأشار التقرير إلى أن السياح القادمين من ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا والنمسا وإسبانيا وهولندا وكندا وأستراليا واليابان يمثلون 65٪ من إجمالي الضيوف في الفنادق الفاخرة الإيطالية.وتعد منطقة لاتسيو الوجهة الأولى للسياحة الفاخرة في إيطاليا، تليها كامبانيا ولومبارديا وسردينيا وفينيتو. (أنسامد).

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