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حملة بوميلاتو الثامنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

دعوة لتحويل الوعي إلى عمل ضد العنف المنزلي

07 مارس 2025, 09:25

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 7 - روما - تحتفل العلامة التجارية الإيطالية للمجوهرات "بوميلاتو" بالنسخة الثامنة من حملتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية العنف المنزلي التي تُعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه النساء في جميع أنحاء العالم. في هذا العام، تعود الحملة لتستعرض حقيقة مأساوية: واحدة من كل ثلاث نساء ضحية للعنف المنزلي.

بوميلاتو هي شركة مجوهرات إيطالية تأسست علامتها التجارية من قبل بينو رابوليني في ميلانو في عام 1967 وهي حاليًا ضمن أفضل خمس شركات مجوهرات أوروبية من حيث المبيعات. في عام 2013 ، أصبحت العلامة التجارية جزءًا من تكتل كيرينغ للمنتجات الفاخرة.

تجمع الحملة التي أطلقتها بوميلاتو أصواتًا مؤثرة وملهمة، مثل جين فوندا، أمريكا فيريرا، ماريسكا هارجيتاي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة في مجالات مختلفة، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة.

من خلال مقطع فيديو وسلسلة من الصور، تدعو الحملة إلى تحويل الملاحظة السلبية إلى تدخل نشط، وتحويل مشاهير الحملة إلى "حراس اجتماعيين" ضد العنف المنزلي.

وقالت جين فوندا في الفيديو الذي تم تصويره بالأبيض والأسود: "انظري حولك"، في دعوة مباشرة إلى المجتمع للتحرك. من جانبها، ذكرت ماريسكا هارجيتاي، التي كرست حياتها لدعم الناجيات من العنف المنزلي، أن "واحدة من كل ثلاث نساء تعاني من العنف المنزلي"، وهو الواقع القاسي الذي تكرره أمريكا فيريرا، قائلة: "واحدة من كل ثلاثة".

وتضم الحملة أيضًا شخصيات بارزة مثل الممثلة لورا هاريير، الرياضي الأولمبي ماتيا فورلاني، والأستاذ جيانفيتو مارتينو، وعالم الأعصاب في جامعة فيتا سالوت سان رافاييل في ميلانو، الذين انضموا إلى سابينا بيلي، الرئيسة التنفيذية لشركة بوميلاتو، في دعوة المجتمع إلى تحمل مسؤولية أكبر في مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية الطارئة.

(أنسامد).

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