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ليليانا سيجري ضيفة عرض أرمانى لمجموعة خريف وشتاء 2025

05 مارس 2025, 09:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 5 - روما - في عرض مجموعة خريف وشتاء 2025، يقدم جورجيو أرماني رؤية جديدة لمفهوم الأناقة الحديثة، حيث يتناول التحدي الدائم للبقاء على طبيعتنا مع تطوير لغتنا باستمرار. مجموعة هذا الموسم، التي تتمحور حول فكرة "التناغم الجديد"، تحمل رسالة أساسية هي ضرورة إيجاد توازن في هذه الأوقات الصعبة.

وفي هذا السياق، يقول جورجيو أرماني: "كل مجموعة هي فرصة لاكتشاف آفاق جديدة وتقديم قراءات جديدة لأناقة ذات معالم واضحة ومتميزة.

في هذا الموسم، فكرت في الجذور وتخيلت الملابس التي تأخذ ألوان الأرض والمعادن وبعض المناظر الطبيعية المحروقة بالشمس".

ويضيف: "أردت أن أتصور تناغمًا جديدًا لأنني أعتقد أن هذا ما نحتاجه جميعًا".

الحدث، الذي أقيم في مسرح على شارع فيا بيرجوجنوني، تم تزيينه ليحاكي أجواء نادي نيويوركي، حيث ترّحب الصالات الضيوف من بينهم عضو مجلس الشيوخ مدى الحياة ليليانا سيجري، التي سبق وأن ظهرت في عروض أرماني السابقة، بالإضافة إلى الممثلات ليلي جيمس، ومارجريتا باي، وفيتوريا بوتشيني، وبيلار فوجلياتي، وإيمانويلا فانيلي، ورومانيا ماجيورا فيرجانو.

تُظهر المجموعة، التي عُرضت في اليوم الأخير من أسبوع الموضة النسائية في ميلانو، جوهر فلسفة أرماني في الأناقة البسيطة والمترفة. فالمصمم لا يبحث عن الأثر الفوري أو المبالغة، بل عن الأناقة التي تُبرز الثقة بالنفس.

النساء اللواتي يرتدين أزياء أرماني لا يحتاجن إلى كعب عالٍ لكي يبرزّ، بل يخطون بثقة على أحذية مسطحة تصل إلى الكاحل، مع قبعات مزخرفة تعكس الجمالية البسيطة. ولعل هذه المجموعة تمثل رغبة أرماني في تقديم ملابس تعكس الحياة الواقعية، بعيدًا عن القصص المصطنعة التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المجموعة تحمل عنوان "الجذور"، وتعكس التزام المصمم بالتطور دون فقدان الهوية الأصلية. الألوان الذهبية والرمادية، مع درجاتها المتعددة، تسهم في خلق أسلوب يتسم بالثبات ويخترق حدود الزمن.

البدلات الحريرية تتبع حركة الجسد، والمعاطف الثمينة والسترات الدقيقة، مع السراويل غير التقليدية، جميعها تُمثل أسلوبًا عصريًا يعكس الراحة والأناقة في الوقت ذاته. (أنسامد).

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