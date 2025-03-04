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رحلة إلى عالم الفن المعاصر في ميلانو

من خلال أعمال 80 فنانًا عالميًا

04 مارس 2025, 09:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 4 - روما - تُفتتح يوم الجمعة 7 مارس في قاعات قصر ريالى في ميلانو، فعاليات المعرض الفني بعنوان "من سيندي شيرمان إلى فرانشيسكو فيزولي: 80 فنانًا معاصرًا"، الذي يستمر حتى 4 مايو.

ويتضمن المعرض، الذي يتم تنظيمه تحت إشراف دانييلي فينارولي، 150 عملاً فنياً من مجموعة جوزيبي ياناكوني، المحامي الجنائي المتعطش للفن، حيث يقدم رحلة فريدة من نوعها عبر 16 مرحلة تتناول مختلف جوانب الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على الكون الأنثوي والقضايا التي أفرزتها العقود الثلاثة الماضية.

المعرض هو ثمرة تعاون بين بلدية ميلانو، وزارة الثقافة، قصر ريالي، ومؤسسة جوزيبي ياناكوني، بتنظيم من شركة أرتيميسيا، ويستعرض أعمال أشهر الفنانين المعاصرين مثل سيندي شيرمان، فرانشيسكو فيزولي، نان جولدين، وغيرهم. يتم عرض هذه الأعمال في 11 غرفة في الطابق الأرضي من قصر ريالي، مما يوفر للزوار فرصة لاستكشاف قضايا اجتماعية ملحة، مثل الهوية الجنسية، العنف، والتفاوت الاجتماعي، من خلال منظور فني متميز.

يبدأ المعرض مع أعمال الفنانة الأيقونية سيندي شيرمان، التي تقدم مجموعة من الصور من سلسلتها الشهيرة "Untitled Film Stills"، التي تسلط الضوء على الهوية الأنثوية والجسد ودورهما في تشكيل الروايات الثقافية.

ومن ثم، يتطور المعرض ليغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل البحث عن الفردية، الرغبة، والنضال من أجل التحرر من الأنماط الاجتماعية التقليدية.

تشمل الأعمال المعروضة أعمالًا مثيرة للجدل من فنانين مثل تريسي إمين وليزا يوسكافاج، اللتين تستعرضان تمثيلات جريئة للنساء في أوضاع استفزازية، إلى جانب أعمال شادي غديريان التي تسلط الضوء على النساء المحجبات كنموذج للتحدي الاجتماعي والثقافي.

كما يتناول المعرض العلاقة بين الإنسان والحيوان من خلال أعمال باولا بيفي، وأليسون كاتز، وماثيو بارني، بالإضافة إلى قضايا العدالة الاجتماعية والقمع، مع أعمال الفنانين مارينيلا سيناتوري، أدريان باتشي، وزهرة دوج.

ويختتم المعرض بمجموعة من الأعمال ذات البعد الرمزي، مثل تلك التي قدمها ماريو أونتاني وبانكسي، حيث تتراوح الصور بين المقدس والدنيوي، وبين النقد الاجتماعي والاحتجاج على عسكرة الطفولة.

(أنسامد).

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