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مسرح سكالا:عرض مؤثر يجمع بين الباليه المعاصروالتكريم العاطفي

03 مارس 2025, 10:07

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 3 - روما - في 28 فبراير، شهد مسرح سكالا أمسية فنية مميزة تم خلالها تقديم ثلاثة عروض من الباليه المعاصر، بدأت بلحظة مؤثرة شهدها الجمهور. مع رفع الستار، أعلن المشرف فورتوناتو أورتومبينا عن وفاة الراقصة أنطونيلا لونجو، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مسرح سكالا، حيث بدأت حياتها المهنية كطالبة ثم راقصة ومنفردة في فرقة الباليه. وأعلن عن تكريمها بدقيقة صمت، تبعها تصفيقات حارة من الحضور.

وقال أورتومبينا للجمهور: "إن فرقة الباليه ستؤدي العرض هذا المساء بدونها، ولكن معها". وأضاف: "نرجو منكم دعم الراقصين الذين سيرقصون بتوتر عاطفي كبير".

العروض الثلاثة كانت متنوعة ومليئة بالإبداع الفني: افتتح فيليب كراتز الأمسية بأدائه المميز في الباليه "أوقات الوحدة"، الذي تم إنشاؤه خصيصًا لمسرح سكالا في عام 2023 بناءً على طلب مانويل ليجريس، المدير السابق لفرقة الباليه.

مستوحى من نص مصري قديم، يروي الباليه قصة الصراع الأبدي بين الحياة والموت من خلال رحلة رع إلى العالم السفلي وعودته إلى النور، مع تحركات جسدية سلسة تنساب عبر خشبة المسرح. ترافق العرض موسيقى إلكترونية لفرقة رادو هيد، مما أضاف بعدًا عصريًا إلى العرض الكلاسيكي.

والعرض الثاني كان "الإعلان" من توقيع أنجيلين بريلجوكاج، الذي يقدم ثنائيًا قويًا بين شخصيتي أنجيل (فيرنا توبي) وماري (بينيديتا مونتيفيوري). يُعد هذا الباليه أحد الأعمال المفقودة من مسرح سكالا لمدة عشرين عامًا، وعاد أخيرًا ليؤكد على أصالته وقوته العاطفية.

أما العرض الثالث والأخير، فقد كان "كارمن"، وهو العرض الأول عالميًا لهذا الباليه من تصميم باتريك دي بانا ومستوحى من الأوبرا الشهيرة لبيزيه، يروي الباليه قصة كارمن ودون خوسيه في رقصة مليئة بالعاطفة والصراع.

ويتضمن العرض أكثر من 20 راقصًا ويتميز بحركات سردية مفعمة بالتوتر والدراما. في الأدوار الرئيسية، تألقت نيكوليتا ماني بدور كارمن وروبرتو بولي في دور دون خوسيه، مما أضاف بُعدًا فنيًا وعاطفيًا عميقًا للنهاية المأساوية للباليه. (أنسامد).

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