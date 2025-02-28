مازيراتي تسجل انخفاضًا في مبيعات 2024

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - أعلنت شركة مازيراتي لصناعة السيارات الفاخرة عن انخفاض كبير في مبيعاتها لعام 2024، حيث قامت بتسليم 11,300 سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تراجعًا حادًا مقارنةً بـ 26,600 سيارة في العام السابق.كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 1.040 مليار يورو، مقابل 2.335 مليار يورو في 2023.أكدت مازيراتي، التي تعد جزءًا من مجموعة ستيلانتيس، أن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة في تاريخها، حيث تعتمد على استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الراهنة.ووفقًا لمصادر مقربة من الشركة، فإن عام 2025 سيكون "عامًا حاسما" بالنسبة لمازيراتي، إذ يتوقع أن يتسم بإطلاق منتجات جديدة من شأنها أن تسهم في استعادة مكانة الشركة في سوق السيارات الفاخرة.تسعى مازيراتي من خلال هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات عملائها وتحقيق النمو من جديد في ظل التغيرات السريعة في قطاع صناعة السيارات. ويُتوقع أن تشمل هذه المبادرات طرح طرازات جديدة أو تقنيات مبتكرة قد تعزز من تميز الشركة في منافسة سوق السيارات الفاخرة. (أنسامد).

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