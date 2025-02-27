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إجازة في الجبل: الشغف بالطعام المحلي والنبيذ في القمة

27 فبراير 2025, 13:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 27 - روما - تستمر وجهات الجبال في جذب الإيطاليين، ليس فقط كوجهات مثالية لممارسة الرياضات الجبلية مثل التزلج، ولكن أيضًا للاستمتاع بالأطعمة المحلية والنبيذ الفاخر.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة AstraRicerche لصالح Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina، يشير البحث إلى أن 7 من كل 10 إيطاليين (64.3%) يفضلون زيارة الجبال لتجربة الأطباق المحلية المميزة بين الأكواخ الجبلية والملاجئ والنزل.

وتتصدر لحوم بريسولا ديلا فالتيلينا المقددة قائمة الأطعمة المفضلة في المناطق الجبلية، جنبًا إلى جنب مع كافة اللحوم المقددة والجبن ومنتجات الألبان، حيث يفضل 60.5% من الإيطاليين تعديل عاداتهم الغذائية لتناسب بيئة الجبال واحتياجاتها الخاصة.

ومن بين الأنشطة، يحتل البحث عن الرفاهية والاسترخاء مرتبة متقدمة، حيث يعتبره 63% من المشاركين في الدراسة أولوية، بينما يفضل 63.7% منهم القيام برحلات في الطبيعة. ومع ذلك، تظل الأنشطة الرياضية، مثل التزلج والمشي بالأحذية الثلجية، هي الخيار الأول لـ 52.7% من المستطلعين.

وتتزامن هذه الاتجاهات مع استعدادات منطقة بورميو وليفينيو لاستضافة سباقات التزلج على جبال الألب في ميلانو كورتينا 2026، ما يعزز مكانة هذه المناطق كوجهات سياحية شاملة تجمع بين الرياضة والطعام المحلي المميز.

وفي إطار تعزيز العلاقة بين الطعام والنشاط البدني، يقدم اتحاد حماية بريسولا مع العالمة مانويلا مابيلي ثلاث ساندويتشات بروتينية مدمجة مع أنشطة رياضية متنوعة على ارتفاعات عالية، مثل التزلج على الجليد والمشي بالأحذية الثلجية، مما يعكس أهمية التغذية المتوازنة في دعم الأداء الرياضي في الظروف الجبلية القاسية. (أنسامد).

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