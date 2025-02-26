إطلاق منصة إيطالية للبنية التحتية للضيافة

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - أعلنت شركة "كاستيلو إس جي آر" عن إطلاق منصة البنية التحتية الإيطالية للضيافة (Hiip)، وهي أداة استثمارية جديدة تركز على قطاع الضيافة في إيطاليا.المنصة هي شركة استثمارية ذات رأس مال ثابت في العقارات وستتولى شركة "كاستيلو إس جي آر" دور الشريك العام والمدير لها.تستهدف "Hiip" استثمار نحو 500 مليون يورو خلال الـ 36 شهرًا المقبلة في حوالي عشرة مواقع سياحية ذات إمكانات عالية في إيطاليا.وتتمثل الاستراتيجية في الاستحواذ على أصول عقارية سيتم إعادة تطويرها وإطلاقها من خلال صناديق مخصصة على مدار فترة زمنية تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.وتشمل أولى الصفقات التي يتم تنفيذها شراء أصول عقارية في وجهات سياحية فاخرة في شمال إيطاليا، مثل منتجع تزلج في جبال الألب ومواقع في جزيرة سردينيا.وأوضح جيامبييرو سكيافو، الرئيس التنفيذي لشركة "كاستيلو إس جي آر"، أن قطاع الضيافة يعتبر من القطاعات الحيوية في سوق العقارات الإيطالي، حيث يساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.من جانبها، ستعمل منصة "Hiip" على تحسين هذه المنشآت من خلال "استراتيجية إعادة توجيه الأصول المكتسبة نحو المستوى الأعلى"، عبر إعادة هيكلة وتحديث الهياكل الحالية. كما ستسعى المنصة إلى التعاون مع سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، لتقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء ذوي الإنفاق المرتفع. (أنسامد).

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