نحو 10 شركات ناشئة إيطالية تحصد جوائز HTSI

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - في قلب الابتكار الإيطالي، تبرز الشركات الناشئة التي تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة من خلال الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة.يشهد عالم الشركات الناشئة في إيطاليا نموًا كبيرًا، حيث يتجاوز عدد الشركات المبتكرة أكثر من 12 ألف شركة، مع تركيز قوي على قطاع الخدمات. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على 10 شركات ناشئة فازت بجائزة HTSI لأفضل الشركات الناشئة في مجال السلع الفاخرة، التي تقدم حلولًا مبتكرة ومؤثرة في مجال الاستدامة.في إطار مشروع مبتكر يعالج مشكلة التلوث البحري، تأسست شركة Ogyre في عام 2020، وتعمل على جمع النفايات البحرية، لا سيما البلاستيك، من خلال تعاون مع الصيادين المحليين في البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا. تستفيد الشركة من هذه المواد التي يتم تحويلها إلى طاقة أو منتجات جديدة، وتستخدم تقنية البلوك تشين لتتبع العمليات وتحويل الكيلوغرامات المجمعة إلى رموز رقمية. حتى الآن، جمعت Ogyre أكثر من 650 ألف طن من البلاستيك، مستهدفة الوصول إلى مليون طن بنهاية العام. (أنسامد).

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