معرض فلورا: سحرالزهورفي الفن الإيطالي من القرن العشرين لليوم

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - تحتفل مؤسسة ماجناني روكا بجمال الزهور ورمزيتها الخالدة من خلال المعرض الجديد "فلورا: سحر الزهور في الفن الإيطالي من القرن العشرين حتى اليوم"، الذي سيُقام في فيلا دي كابولافوري بماميانو دي ترافيرسيتولو (بارما)، في الفترة من 15 مارس إلى 29 يونيو 2025. المعرض يستعرض أكثر من 150 عملًا فنيًا، ويُقدّم رحلة فنية عبر حقب مختلفة من الرمزية إلى الفن المعاصر.يستكشف المعرض تطور موضوع الزهور في الفن الإيطالي، ويُعرض مجموعة من الأعمال المميزة التي تبرز تأثير الزهور كموضوع فني عبر الزمن.من رمزية سيغانتيني وبريفياتي إلى الابتكار في أعمال دي بيسيس وديبيرو، وصولاً إلى التعبيرات المعاصرة لدى كونيليس، دي ماريا، وجيلاردي. يعكس هذا المعرض العلاقة العميقة بين الفن والطبيعة، ويقدم الزهور كمصدر لا ينضب للإلهام، تُعبّر عن الجمال والتغيير، وكذلك عن التأمل في الحياة والموت.تستضيف الحديقة الرومانسية لفيلا دي كابولافوري هذه الرحلة الاستثنائية، وتُضاف إلى الأعمال الفنية المبهرة روائع من كبار الفنانين مثل مونيه، ورينوار، وسيزان، ودورير، وغويا، وكلهم كانوا جزءًا من مجموعة لويجي ماجناني الشهيرة.من بين الأعمال التي ستُعرض، يمكن للزوار الاستمتاع بالزهور التي رسمها كبار الفنانين مثل سيجانيني ولونجوني، بالإضافة إلى القطع المنحوتة مثل دالياس من بريفياتي ودونغهي، والباقات المدهشة من كاسوراتي. كما يُخصص جزء كبير من المعرض لعرض الورود، التي تُعتبر بطلة حوار فني مميز في الأعمال الفنية لموراندي وفوني. (أنسامد).

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