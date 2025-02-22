معرض فلورا: سحرالزهورفي الفن الإيطالي من القرن العشرين لليوم

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

معرض فلورا: سحرالزهورفي الفن الإيطالي من القرن العشرين لليوم

22 فبراير 2025, 08:44

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - تحتفل مؤسسة ماجناني روكا بجمال الزهور ورمزيتها الخالدة من خلال المعرض الجديد "فلورا: سحر الزهور في الفن الإيطالي من القرن العشرين حتى اليوم"، الذي سيُقام في فيلا دي كابولافوري بماميانو دي ترافيرسيتولو (بارما)، في الفترة من 15 مارس إلى 29 يونيو 2025. المعرض يستعرض أكثر من 150 عملًا فنيًا، ويُقدّم رحلة فنية عبر حقب مختلفة من الرمزية إلى الفن المعاصر.

يستكشف المعرض تطور موضوع الزهور في الفن الإيطالي، ويُعرض مجموعة من الأعمال المميزة التي تبرز تأثير الزهور كموضوع فني عبر الزمن.

من رمزية سيغانتيني وبريفياتي إلى الابتكار في أعمال دي بيسيس وديبيرو، وصولاً إلى التعبيرات المعاصرة لدى كونيليس، دي ماريا، وجيلاردي. يعكس هذا المعرض العلاقة العميقة بين الفن والطبيعة، ويقدم الزهور كمصدر لا ينضب للإلهام، تُعبّر عن الجمال والتغيير، وكذلك عن التأمل في الحياة والموت.

تستضيف الحديقة الرومانسية لفيلا دي كابولافوري هذه الرحلة الاستثنائية، وتُضاف إلى الأعمال الفنية المبهرة روائع من كبار الفنانين مثل مونيه، ورينوار، وسيزان، ودورير، وغويا، وكلهم كانوا جزءًا من مجموعة لويجي ماجناني الشهيرة.

من بين الأعمال التي ستُعرض، يمكن للزوار الاستمتاع بالزهور التي رسمها كبار الفنانين مثل سيجانيني ولونجوني، بالإضافة إلى القطع المنحوتة مثل دالياس من بريفياتي ودونغهي، والباقات المدهشة من كاسوراتي. كما يُخصص جزء كبير من المعرض لعرض الورود، التي تُعتبر بطلة حوار فني مميز في الأعمال الفنية لموراندي وفوني. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

12:24

البابا ليس خارج دائرة الخطر لكنه يواصل إطلاق النكات

13:20

الحكومة الإيطالية تعرض خطة جديدة لمكافحة الأوبئة للمراجعة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

12:24

البابا ليس خارج دائرة الخطر لكنه يواصل إطلاق النكات

13:20

الحكومة الإيطالية تعرض خطة جديدة لمكافحة الأوبئة للمراجعة