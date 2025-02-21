نحو 36 ألف زائر لمعرض "مازولينو، أورتولانو، جاروفالو، دوسو"

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - استقطب معرض "مازولينو، أورتولانو، جاروفالو، دوسو"، الذي أقيم في قصر ديامانتي في فيرارا، 36,224 زائرًا خلال فترة عرضه من 12 أكتوبر حتى 16 فبراير. المعرض الذي نظمته مؤسسة فيرارا آرتي بالتعاون مع خدمة المتاحف الفنية في بلدية فيرارا، لاقى إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع 13,184 تذكرة مسبقًا، بينما اشترى الزوار التذاكر المتبقية من مكتب تذاكر القصر.وقد شهد اليوم الأخير من المعرض، الأحد 16 فبراير، أعلى عدد من الزوار، حيث بلغ عددهم 1101 زائر. المعرض، الذي تم تحت إشراف فيتوريو سغاربي وميشيل دانييلي، ويشرف عليه بييترو دي ناتالي، يعكس استمرار فنون عصر النهضة في فيرارا، ويعتبر امتدادًا طبيعيًا للمعرض الذي أقيم في قصر ديامانتي في فبراير 2023 بعنوان "أركولي دي روبرتي ولورنزو كوستا".يركز المعرض على الفن في فيرارا خلال أوائل القرن السادس عشر، ويغطي الفترة من تسليم الدوق إركولي الأول ديستي الحكم إلى ابنه ألفونسو الأول (1505) وحتى وفاة الأخير في عام 1534. يعكس هذا العرض الفني تطور الفنون في تلك الحقبة، ويبرز الدور المحوري لعائلة ديستي في رعاية الفنون، سواء في الفضاءات الخاصة لمحكمة الدوق أو في المساحات العامة لمدينة فيرارا. (أنسامد).

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