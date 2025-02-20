هوس التاروت: مبيعاته ارتفعت 20 مرة في 25 عامًا

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - شهدت مبيعات التاروت زيادة هائلة في السنوات الأخيرة، حيث سجلت دار النشر الإيطالية "لو سكارابيو" نموًا استثنائيًا في هذا المجال.في عام 2024، حققت الدار مبيعات بلغت 330 ألف نسخة من مجموعات التاروت، أي عشرين مرة أكثر من المبيعات التي تم توزيعها خلال 25 عامًا مضت. وتعد "لو سكارابيو" واحدة من الدور الرائدة في نشر التاروت على مستوى العالم.توزعت مبيعات 2024 على العديد من الأسواق الدولية، حيث بيعت 70 ألف نسخة في إيطاليا، و90 ألف نسخة في الولايات المتحدة، و40 ألف نسخة في إسبانيا، و30 ألف نسخة في الصين. ورغم أن السوق الأمريكية تظل هي السوق الرئيسية، إلا أن الاهتمام الكبير في الدول الناطقة بالإسبانية بدأ يزداد.وأشارت صوفيا بيجناتيللو، الناشرة الشابة في "لو سكارابيو"، إلى أن هناك عاملين رئيسيين وراء هذه الطفرة في مبيعات التاروت، وهما دخول أمازون إلى السوق الإيطالية، الذي أدى بين عامي 2015 و2019 إلى زيادة بنسبة 343٪ في المبيعات، وثانيًا جائحة كوفيد-19 التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب، حيث ارتفعت مبيعات التاروت بنسبة 35٪ في عامي 2020 و2021.وتشمل الإصدارات الجديدة التي أصدرتها الدار موضوعات متنوعة تعكس الاتجاهات الثقافية الحديثة مثل النسوية، وحب اليابان، والمسلسلات التلفزيونية. (أنسامد).

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