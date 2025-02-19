عرض لامبورجيني كونتاش ملك لجيرارد بيرجرللبيع في مزاد علني

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - تُعرض سيارة لامبورجيني كونتاش النادرة، التي تعود ملكيتها للسائق الشهير جيرارد بيرجر، للبيع في مزاد علني على موقع Aguttes.com.تعد هذه السيارة واحدة من 650 وحدة فقط تم تصنيعها احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس علامة لامبورجيني، وقد أُنتِجت بتصميم خاص تضمن تعديلات ديناميكية هوائية أكثر شمولًا، بالإضافة إلى مصدات معتمدة للسوق الأمريكية.تاريخ السيارة مثير للاهتمام، إذ إنها ثاني سيارة كونتاش يمتلكها بيرجر، الذي كان قد امتلك سابقًا سيارة 5000 QV قبل أن يتم تعيينه كسائق لدى فيراري.وكان بيرجر قد فاز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في 1988 بعد أيام قليلة من وفاة مؤسس فيراري، إنزو فيراري.بيعَت السيارة في عام 2002 إلى مالكها الحالي، حيث كانت قد قطعت حينها 11,000 كيلومتر فقط. وبعد أن قطعت الآن أكثر من 40,000 كيلومتر، تشمل وثائق السيارة حادثًا وقع في عام 2016، مما استدعى استبدال الحافات والتنانير الجانبية اليمنى بتكلفة وصلت إلى 40,000 يورو.تتراوح التقديرات لسعر بيع السيارة بين 350,000 يورو و450,000 يورو، وهو ما يعكس نُدرتها وارتباطها باسم جيرارد بيرجر، السائق الذي حل في المركز الثالث في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لعام 1988، مما يزيد من جاذبيتها للمجموعات الخاصة من هواة السيارات الفاخرة. (أنسامد).

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