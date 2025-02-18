شراكة دسكوارد 2 مع دوكاتى لإطلاق مجموعة كبسولات محدودة

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - في تعاون مبتكر يجمع بين الأناقة والتكنولوجيا، أعلنت شركة دسكوارد 2 عن شراكتها مع دوكاتى لإطلاق مجموعة كبسولات محدودة الإصدار، احتفالًا بإطلاق الدراجة النارية الجديدة Ducati XDiavel V4.ستتوافر هذه المجموعة التي صممها دين ودين كاتين في خريف 2025، وتجمع بين تصميم Dsquared2 المميز وعناصر من عالم الدراجات النارية، مما يعكس قيم Ducati ورؤيتها المعاصرة في عالم الأزياء.وفي تعليقهما على التعاون، قال المصممان: "يركز تعاوننا مع Ducati على إحياء الطاقة القوية والتعبير الجريء لعالم الدراجات النارية.أردنا دمج السرعة والتصميم الاستثنائي لخلق نمط ديناميكي وراقي، حيث تمتزج الجمالية والأداء في كل التفاصيل." من جانبه، أكد كلاوديو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لشركة Ducati، قائلاً: "إن XDiavel V4 هو الطراز الأكثر جرأة في مجموعة Ducati بأكملها، وهو يجسد شخصية قوية وغير تقليدية، مثالي لأولئك الذين يسعون للتفرد.وتتناسب مجموعة الكبسولات التي تم إنشاؤها بالشراكة مع Dsquared2 تمامًا مع طابع هذه الدراجة، حيث تنجح في نقل القيم المشتركة بين الشركتين من النظرة الأولى: الأسلوب، الابتكار، والسعي المستمر للتميز.". (أنسامد).

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